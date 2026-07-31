m:tel TV preporuke: Ljeto je ugodnije uz vrhunske filmske naslove

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U subotu, 1. avgusta 2026. godine na TV kanalu HBO 3 možete pogledati akcioni film "Kaskader".

Kaskader angažovan na snimanju filma dobija zadatak da pronađe nestalog glavnog glumca, ali se ubrzo nađe optužen za ubistvo koje nije počinio. Mora da upotrebi sve svoje kaskaderske vještine da bi razotkrio pravog ubicu i uklonio ljagu sa svog imena.

Film "Barutski milkšejk" je akcioni triler sa uzbudljivom pričom. Na programu je u nedjelju, 2. avgusta u 18.00 časova na TV Pink Thriller.

Sem je imala samo 12 godina kada je njena majka Skarlet, elitni ubica, bila primorana da je napusti. Odgojila ju je Firma, nemilosrdni zločinački sindikat za koji je radila njena majka. Sada, 15 godina kasnije, Sem je krenula stopama svoje majke i odrasta u nemilosrdnog profesionalnog ubicu.

Izvor: Promo

Koristi svoje "talente" za čišćenje najopasnijih nereda Firme. Ona je efikasna koliko i lojalna. Ali kada visoko rizični posao pođe po zlu, Sem mora da bira između služenja firmi i zaštite života nevine osmogodišnje devojčice Emili.

Sa metom na leđima, Sem ima samo jednu šansu da preživi - da se ponovo spoji sa majkom i njenim smrtonosnim saradnicama Bibliotekarkama.

Ove tri generacije žena sada moraju da nauče da vjeruju jedna drugoj, suprotstave se Firmi i njihovoj vojsci poslušnika i naprave pakao onima koji bi mogli sve da im oduzmu.

Film "Svaka sekunda je važna" je napeti američki triler i drama koji prati očajničku borbu jednog oca za život svoje tek rođene kćerke u bolnici koju je pogodio razorni uragan Katrina.

Izvor: Promo

Film možete pogledati na FILMBOX+ hits u utorak, 4. avgusta u 18.25 časova.

Ovo je izuzetno emotivan film o roditeljskoj ljubavi i preživljavanju u kojem je doslovno svaka sekunda presudna za opstanak novog života.

Na TV Prva u srijedu, 5. avgusta od 23.00 časa možete pogledati romantičnu dramu "Izgubljeni u ljubavi".

Radnja filma vrti se oko uspješnog romanopisca Bila, koji se već nekoliko godina bori sa prevazilaženjem osjećanja koja gaji prema bivšoj ženi Eriki.

U tome mu pomaže prijateljica, a ponekad i ljubavnica Triša. Erika podiže njihovo dvoje djece, Samantu i Rastija, a Bil pokušava nekako da popravi svoj odnos sa njima. Samanta je objavila svoj prvi roman i odlučna je da izbjegne ljubav po bilo koju cijenu, nakon što je vidjela kako su prošli njeni roditelji.

Izvor: Promo

Ipak, sreće simpatičnog Lua, koji je spreman da sve uradi ne bi li je osvojio. Rasti je, takođe, talentovan mlad pisac. On piše naučnu fantastiku, a njegov uzor je Stiven King. Stalno je u potrazi za novim životnim saznanjima. Tako tragajući, usput se zaljubljuje i u prelijepu, ali i problematičnu Kejt i prvi put iskusi i šta znači "slomljeno srce"...

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