Sve Arene na jednom mjestu, uz jednu m:tel pretplatu

Reugovorite uslugu i nastavite uživati u vrhunskom sportu

Izvor: m:tel

Najvažniji sportski događaji, vrhunski fudbal, košarka, tenis, borilački sportovi i brojna druga takmičenja dostupni su korisnicima m:tel TV paketa i m:SAT korisnicima uz Arena Plus paket dodatnih kanala.

Kroz kanale Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin ljubitelji sporta mogu pratiti još bogatiji i raznovrsniji sportski sadržaj, a sve Arene sada su dostupne na jednom mjestu - u okviru jedne pretplate.

Za korisnike kojima je istekao ugovor, reugovaranje usluge na 12 ili 24 mjeseca donosi mogućnost da Arena Plus paket nastave koristiti u okviru svoje pretplate, uz pristup svim dodatnim Arena kanalima i vrhunskim sportskim sadržajima tokom cijelog trajanja ugovorne obaveze.

Korisnici m:tel TV paketa i m:SAT korisnici koji nisu pod ugovornom obavezom, od 1. avgusta Arena Plus paket mogu aktivirati po cijeni od 10 KM mjesečno i tako nastaviti uživati u kompletnom sportskom sadržaju koji ovaj paket donosi.

Uz m:tel TV ili m:SAT i Arena Plus paket, vrhunski sportski sadržaji, najatraktivnija takmičenja i dodatni Arena kanali dostupni su na jednom mjestu, za potpuno iskustvo bez propuštanja najvažnijih sportskih trenutaka.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.