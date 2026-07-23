Naručite među prvima i uštedite: Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 i Z Flip8

Nova generacija Galaxy preklopnih telefona u m:tel preorder ponudi

Izvor: m:tel PR

Nova Galaxy Z serija donosi tri preklopna telefona - Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8.

Moćniji, tanji i lakši nego ikada prije, uz napredne Galaxy AI funkcije i vrhunske performanse, ovi modeli postavljaju nove standarde u svijetu preklopnih uređaja.

Galaxy Z Fold8 Ultra, prvi Ultra model u Fold seriji, namijenjen je korisnicima koji žele vrhunske performanse i maksimalne mogućnosti preklopnog telefona.

Galaxy Z Fold8 stiže u lakšem i kompaktnijem izdanju, a Galaxy Z Flip8 je idealan za sve koji žele stil, eleganciju i praktičnost modela koji lako staje u svaki džep.

Naručite i kupite jedan od novih Galaxy Z preklopnih telefona i uštedite 100 KM na modelima sa 256 GB, odnosno 200 KM na modelima sa 512 GB memorije.

Ne propustite m:tel preorder ponudu koja traje do 6. avgusta - uz novi Galaxy Z uređaj dobijate i šest mjeseci besplatnog korišćenja usluge Google AI Pro.

Novi Galaxy svijet preklopnih uređaja je pred vama, budite među prvima koji će ga otkriti!

Požurite i naručite ih iz m:tel ponude!