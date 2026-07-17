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I ovogodišnje izdanje Termag MTB Maratona uz podršku kompanije m:tel

I ovogodišnje izdanje Termag MTB Maratona uz podršku kompanije m:tel

Izvor Promo
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Jahorina i Ravna planina ove subote postaju centar okupljanja ljubitelja prirode, biciklizma i zdravog života.

I ovogodišnje izdanje Termag MTB Maratona uz podršku kompanije m:tel Izvor: m:tel PR

Tradicionalni „Termag MTB Maraton 2026“, biće održan sutra 18. jula 2026. godine, a na olimpijskim terenima okupiće profesionalce, rekreativce i porodice.

Takmičari će se okušati na tri dužine staza (34 km, 24 km i 5 km) prilagođene različitim kategorijama i nivoima spremnosti, uključujući i posebnu e-bike trku te porodičnu vožnju.

Kompanija m:tel je s ponosom i ove godine podržala organizaciju ovog događaja, ističući važnost promocije sportskog duha, zajedništva i ljubavi prema prirodi.

Posjetioci i učesnici ove sportsko-rekreativne manifestacije imaće priliku da uživaju u planinskom ambijentu, ali i u prepoznatljivoj m:tel zoni.

Sve trke počinju ispred Hotela Termag, a prijave su otvorene do dana trke. Još imate vremena da se pridružite uživanju u sportskom duhu i dobroj zabavi!

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