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OK Fest i ovog ljeta na Tjentištu

OK Fest i ovog ljeta na Tjentištu

Izvor Promo
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Muzika, priroda i dobra energija uz podršku kompanije m:tel

OK Fest i ovog ljeta na Tjentištu Izvor: m:tel

Ljeto na Tjentištu ponovo donosi jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u regionu. OK Fest od 17. do 19. jula 2026. godine ulazi u svoje dvanaesto izdanje, nastavljajući da spaja vrhunski muzički program, jedinstvenu prirodu Nacionalnog parka Sutjeska i atmosferu koju ljubitelji festivala iz godine u godinu rado biraju.

Smješten u srcu netaknute prirode, okružen veličanstvenim pejzažima Zelengore i Maglića, OK Fest i ovog ljeta biće mjesto susreta dobre muzike i nezaboravnih festivalskih trenutaka.

Kompanija m:tel, dugogodišnji partner festivala, i ove godine pobrinuće se da festivalsko iskustvo bude još ugodnije. Posjetioce očekuje omiljena m:tel Chill out zona, idealno mjesto za predah između koncerata, sa besplatnim WiFi internetom i stanicama za punjenje mobilnih telefona, kao i brojnim zabavnim sadržajima koji će upotpuniti festivalsku atmosferu.

Ako ovog ljeta tražite mjesto gdje se muzika i priroda susreću na najbolji mogući način, odgovor je samo jedan – Tjentište.

Sve informacije o programu, izvođačima i ulaznicama dostupne su na sajtu www.okfest.net.

Čekamo vas na Tjentištu!

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