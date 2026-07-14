Polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu gledajte na Areni Sport

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Naredne dvije večeri očekuju nas spektakularne utakmice polufinala Svjetskog prvenstva u fudbalu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci u utorak 14. jula, u 21.00 čas u Dalasu. Sutradan, 15. jula, u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Ove utakmice moći ćete da pratite u direktnom prenosu na Arena Sport 1 TV kanalu.

Poražene ekipe će 18. jula u Majamiju u 23.00 časa igrati utakmicu za bronzu, dok je veliko finale zakazano za 19. juli u 21.00 čas u Nju Džersiju. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo prvi put u istoriji Svjetskih prvenstava da su se četiri najbolje rangirane reprezentacije na FIFA rang-listi plasirale u polufinale

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