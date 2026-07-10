m:tel TV preporuke: Donosimo vam finale Wimbledona

Biografske drame, akcione priče i romantične komedije očekuju vas i naredne sedmice.

Izvor: Depositphotos

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„Trag života“ je naučno-fantastični film novije produkcije koji možete pogledati u subotu, 11. jula od 21 čas na Star TV.

Naučnici na Međunarodnoj svemirskoj stanici otkrivaju nepoznati oblik života koji se ubrzano razvija. Međutim, uskoro shvataju da je upravo to biće odgovorno za izumiranje života na Marsu i da sada predstavlja prijetnju i Zemlji.

Izvor: STAR TV

Film „Vrijeme koje je potrebno“ je duboko emotivna biografska drama i donosi emotivnu priču o odnosu oca i kćerke. Na programu je u nedjelju, 12. jula u 14.56 časova na Radio-televiziji Republike Srpske.

Kroz priču o odrastanju, porodičnim odnosima i zajedničkim uspomenama, režiserka se prisjeća vremena provedenog sa ocem. Lična i iskrena ispovijest govori o ljubavi, prolaznosti i vezama koje ostavljaju najdublji trag.

Izvor: RTRS

Na kanalu TV Pink Thriller u ponedjeljak, 13. jula od 20 časova, pogledajte akcioni triler „Gost“.

Porodica Peterson još se nije oporavila od gubitka sina vojnika kada se na njihovim vratima pojavljuje mladi vojnik koji tvrdi da ga je poznavao. Iako ga srdačno primaju u svoj dom, niz misterioznih smrti ubrzo će ih navesti da posumnjaju kako njihov novi gost krije opasnu tajnu.

Izvor: Pink thriller

U utorak, 14. jula na TV kanalu DIVA možete pogledati romantičnu komediju „Vjenčanje moje majke“ u 10.10 časova.

Kesi je ambiciozna računovođa koja je potpuno posvećena poslu i očekuje unapređenje. Planove joj iznenada mijenja majčin poziv sa viješću da se udaje, ali i da je organizator vjenčanja odustao u posljednjem trenutku. Dok pomaže u pripremama, Kesi upoznaje šarmantnog kuvara Kilija. Zajednički rad ih sve više zbližava, ali ostaje pitanje hoće li na vrijeme priznati jedno drugom svoja osjećanja.

Izvor: TV DIVA

Podsjećamo da u nedjelju, 12. jula, od 16 časova na kanalu Arena Tenis možete pratiti veliko finale Wimbledona u muškoj konkurenciji.

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