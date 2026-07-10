Festival srpskog folklora i ove godine uz podršku kompanije m:tel

Ovogodišnji praznik igre, pjesme i tradicije pod imenom Festival srpskog folklora, počinje danas u Banjaluci.

Izvor: m:tel

I ovaj, jedanaesti po redu Festival srpskog folklora organizuje Ansambl narodnih igara i pjesama „Veselin Masleša“, a manifestacija će ponovo okupiti više od 200 igrača, svirača i pjevača, čuvara kulturne baštine regiona, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država.

Centralni događaj Festivala se, na zadovoljstvo svih, ove godine vraća na ljetnu pozornicu tvrđave „Kastel“, 11. jula, s početkom u 21 čas, kada je zakazan veliki koncert izvođačkih ansambala.

Kao kompanija koja kontinuirano ulaže u očuvanje kulturne baštine i identiteta, m:tel je i ove godine ponosni sponzor i prijatelj ove značajne manifestacije.

Pozivamo vas da posjetite ovogodišnje izdanje Festivala srpskog folklora i uživate u vrhunskom prikazu našeg kulturnog nasljeđa.