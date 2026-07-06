Paket za cijelu porodicu: Izaberite Go NET sa duplim gigabajtima mobilnog interneta

Brzi internet, TV sadržaji, fiksna i mobilna telefonija, uređaji na rate.

Izvor: m:tel

Kada cijela porodica istovremeno gleda utakmicu, uživa u omiljenoj seriji, radi od kuće ili surfuje internetom, veza mora biti brza i pouzdana. Zato preporučujemo Go NET paket koji je objedinjuje brz internet, bogat TV sadržaj, fiksnu telefoniju i mobilnu tarifu sa duplim gigabajtima mobilnog interneta tokom cijelog ugovornog perioda.

U okviru ovog paketa dostupna je televizija sa 330+ kanala, internet brzine do 150/75 Mb/s, fiksna telefonija sa neograničenim razgovorima, videoteke kao i druge brojne pogodnosti.

Iskoristite promotivnu ponudu do kraja avgusta i uz Go NET paket uživajte u bonusu od 60 GB mobilnog interneta u m:tel mreži i u romingu regiona Zapadnog Balkana.

Takođe, aktivirajte MOVE TV uslugu bez naknade tokom prvog mjeseca korištenja. Omiljene TV kanale, filmove i serije pratite na mobilnom telefonu, tabletu, računaru ili Smart TV-u, uz napredne funkcije poput gledanja unazad, pauziranja programa i video sadržaja na zahtjev. U okviru aktuelne MOVE TV promocije, do 31. jula ove godine dostupni su vam i atraktivni sportski sadržaji bez dodatnih troškova.

Uz Go NET paket možete kupiti jedan ili više uređaja na rate, uz objedinjenu mjesečnu ratu na jednom računu. Opremanje doma nikada nije bilo jednostavnije!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.