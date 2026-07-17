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Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu: Španija-Argentina direktno na Arena Sport 1

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu: Španija-Argentina direktno na Arena Sport 1

Izvor Promo
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Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu: Španija-Argentina direktno na Arena Sport 1 Izvor: Depositphotos

Očekuje nas spektakularno finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Za titulu šampiona svijeta boriće se reprezentacije Argentine i Španije, a finalni meč je zakazan za nedjelju u 21 čas u Nju Džersiju. Direktan prenos moći ćete da pratite na TV Arena Sport 1.

Prije borbe za titulu šampiona svijeta, Francuska i Engleska igraće na „Hard Rok“ stadionu u Majamiju u subotu od 23.00 časa po našem vremenu za treće mjesto ili bronzanu medalju.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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