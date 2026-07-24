m:tel TV preporuke: Vrijeme je za novi filmski maraton

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Tom Henks tumači glavnu ulogu u akcionom trileru „Inferno“, koji će biti emitovan u subotu, 25. jula na TV Cinemax u 20.00 časova.

U srcu Italije harvardski profesor simbologije Robert Langdon (Tom Henks) uvučen je u opasan svijet usredsređen na jedno od istorijski najtrajnijih i najtajanstvenijih remek-djela: Danteov Pakao. Film je zasnovan na romanu Dena Brauna.

Film „Tuđa djeca“ je emotivna romantična drama koju možete pogledati u nedjelju, 26. jula u 20.38 časova na Radio-televiziji Republike Srpske.

Izvor: m:tel

Rejčel je 40-godišnja profesorica koja voli svoj život, svoje učenike i svoje prijatelje. Kada se zaljubi u Alija, ubrzo se snažno povezuje i s njegovom četvorogodišnjom kćerkom Lejlom. Rejčel je čuva, uspavljuje i brine se o njoj kao da je njena vlastita, no bolna je istina da je Lejla „tuđe dijete“. Film istražuje kompleksne emocije žene koja žudi za majčinstvom dok balansira ulogu pomajke u savremenoj porodici, suočavajući se s prolaznošću vremena i krhkošću veza koje nisu biološke.

TV kanal Star Movies donosi nam uzbudljivu kriminalističku priču „Misterije Hejli Din “, koja će biti emitovana u ponedjeljak, 27. jula u 09.50 časova.

Izvor: m:tel

Okružna tužiteljka Paulina D'Orazio, Hejlina bivša šefica i mentorka, biva uhapšena i optužena za ubistvo bivšeg osuđenika kojeg je prije mnogo godina poslala iza rešetaka. Dokazi protiv Pauline se ubrzano gomilaju, ali Hejli je čvrsto uvjerena u njenu nevinost. Kako bi oprala ime svoje prijateljice, Hejli mora da se vrati u svijet sudnica i tužilaštva, rizikujući sve kako bi pronašla pravog ubicu prije nego što Paulina bude osuđena.

U utorak, 28. jula na TV Pink Action u 21.00 čas možete pogledati akcioni film „Nemoguća misija: Razilaženje“.

Izvor: m:tel

Tokom opasne misije pronalaženja ukradenog plutonijuma, Itan Hant (Tom Kruz) odlučuje da spasi svoj tim umjesto da dovrši misiju, zbog čega nuklearno oružje dospijeva u ruke opasne mreže vrhunski obučenih operativaca koji žele da unište civilizaciju. Sada, kada je sve u opasnosti, Itan i njegov IMF tim primorani su da se udruže sa beskompromisnim agentom CIA-e da bi spriječili potencijalnu nuklearnu katastrofu. Do sada niste vidjeli toliko destruktivnu opasnost, toliko nevjerovatnih vratolomija i toliko nemoguću misiju!

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