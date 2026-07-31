Snima se nastavak filma "Sam u kući": Pravi Kevin Mekalister se vraća poslije 34 godine, očekuje nas neviđeni obrt

Mekoli Kalkin, originalni Kevin Mekalister se vraća u nastavak filma

Izvor: Youtube printscreen/ ABC CINEMA

Studio Dizni je u ranim fazama razvoja novog filma iz kultne franšize "Sam u kući" i to sa legendarnim Makolijem Kalkinom ponovo u glavnoj ulozi.

Ovo bi bio prvi put poslije više od tri decenije da se Makoli Kalkin vraća ulozi Kevina Mekalistera, koja ga je lansirala u zvijezde u originalnim filmovima "Sam u kući" iz 1990. i 1992. godine.

Za razliku od dosadašnjih nastavaka i pokušaja oživljavanja franšize (poput filma Home Sweet Home Alone iz 2021. godine koji nije oduševio publiku), novi projekat se zasniva na originalnoj ideji samog Makolija Kalkina, kojom je studio navodno potpuno oduševljen.

Priča donosi potpuno novu dinamiku i preokreće čuveni koncept na glavu: Kevin je sada odrastao čovjek, razveden ili udovac, koji se bori da izbalansira obaveze na poslu i roditeljstvo.

Zbog toga što otac provodi previše vremena na poslu, njegov rođeni sin odlučuje da ga "kazni" i zaključava ga van kuće. Umjesto da brani dom od čuvenih provalnika Harija i Marva, Kevin sada pokušava da provali u sopstvenu kuću dok izbegava opasne i urnebesne zamke koje mu je priredio sopstveni sin.

Iza komičnog haosa krije se i duboka emotivna metafora, dok izbjegava zamke i pokušava da uđe unutra, Kevin zapravo pokušava da pronađe put nazad do sinovljevog srca.

Izvori bliski studiju navode da su pregovori i razgovori tek na početku, ali da u Díznijevoj kuhinji postoji ogromno interesovanje da se projekat što pre pokrene. Sam Kalkin je ranije isticao da nije "alergičan" na povratak ovoj ulogi, ali pod jasnim uslovom da koncept bude svjež, pametan i emotivno opravdan.

Nakon dva kultna filma u režiji Krisa Kolambusa, franšiza je imala nekoliko nastavaka bez Kalkina, ali nijedan nije uspio da donese ni djelić magije originala. Ako pregovori budu uspješno krunisani ugovorom, gledaoci bi uskoro mogli da dobiju pravi komični i emotivni nastavak kakav se čekao duže od 30 godina.