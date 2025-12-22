"Uznemirujuće i poremećeno, uništili ste film": Parodija hita "Sam u kući" razbjesnila gledaoce

Umjesto srećnog porodičnog okupljanja, zamke koje je Kevin postavio za provalnike slučajno se aktiviraju na članovima njegove porodice.

Gostovanje Arijane Grande u popularnoj američkoj emisiji "Saturday Night Live“ izazvalo je lavinu reakcija na društvenim mrežama, i to zbog jednog skeča koji predstavlja parodiju na božićni klasik "Sam u kući". Dok su pojedini gledaoci parodiju opisali kao "poremećenu" i "uznemirujuću", bilo je i onih koji su je smatrali izuzetno duhovitom.

Pjevačica je u subotu, 20. decembra, po treći put preuzela ulogu voditeljke SNL-a i učestvovala u više skečeva, ali je upravo ova verzija priče o Kevinu Mekalisteru izazvala najviše pažnje. Epizoda je ujedno bila i posljednja za dugogodišnjeg člana glumačke postave, Bouena Janga.

Parodija na "Sam u kući"

U originalnom filmu, osmogodišnji Kevin, kog je tumačio Mekoli Kalkin, ostaje sam kod kuće i domišljatim zamkama uspješno se brani od provalnika poznatih kao "Mokri Banditi". Međutim, u SNL verziji priča dobija potpuno drugačiji i mračniji zaplet. Arijana Grande, sa plavom perikom i u ulozi Kevina, dočekuje porodicu koja se vraća sa odmora.

Umjesto srećnog porodičnog okupljanja, zamke koje je Kevin postavio za provalnike slučajno se aktiviraju na članovima njegove porodice. Njegov otac završava s glavom u plamenu, dok ostali prolaze kroz jednako bizarne i jezive situacije.

Podijeljene reakcije publike

Ovakav tip humora nije se dopao svima. Brojni korisnici interneta skeč su nazvali "užasnim" i "uznemirujućim".

"Vau, to je bilo baš poremećeno", napisao je jedan korisnik na platformi X. Drugi je dodao:

"Nije baš smiješno. Veoma je strašno", a bilo je i onih koji smatraju da je parodija "uništila praznični klasik", dok je jedan komentar glasio: "Šta se, zaboga, dešava?! Nimalo nije smiješno."