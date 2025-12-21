Novi "Avatar" premašio planiranu zaradu već prvog vikenda prikazivanja

Treća po redu filmska avantura "Avatar" reditelja Džejmsa Kamerona zaradila je oko 345 miliona dolara na blagajnama širom svijeta tokom prvog vikenda prikazivanja, saopštila je kompanija "Volt Dizni".

Izvor: YouTube/Screenshot

Procijenjena zarada od filma "Avatar: Vatra i pepeo" bila je u skladu sa prognozama prije vikenda od najmanje 340 miliona dolara.

Iz "Diznija" je saopšteno da su blagajne u SAD i Kanadi činile 88 miliona dolara od ukupnog iznosa.

Glumci Zoi Saldana i Sem Vortington dali su glasove glavnim likovima u seriji "Avatar", priči o klanu plavih ljudi visokih 2,7 metara, poznatih kao "Na`vi", koji su primorani da se bore da bi zaštitili svoju porodicu i svoju planetu.

Prvi film "Avatar", koji se pojavio u bioskopima 2009. godine, predvodi listu filmova po zaradi sa 2,9 milijardi dolara od prodaje karata širom svijeta.

Nastavak iz 2022. godine, "Avatar: Put vode", zauzima treće mjesto sa 2,3 milijarde dolara.