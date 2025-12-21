logo
Novi "Avatar" premašio planiranu zaradu već prvog vikenda prikazivanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Treća po redu filmska avantura "Avatar" reditelja Džejmsa Kamerona zaradila je oko 345 miliona dolara na blagajnama širom svijeta tokom prvog vikenda prikazivanja, saopštila je kompanija "Volt Dizni".

Avatar: Vatra i pepeo zaradio 345 miliona dolara za vikend Izvor: YouTube/Screenshot

Procijenjena zarada od filma "Avatar: Vatra i pepeo" bila je u skladu sa prognozama prije vikenda od najmanje 340 miliona dolara.

Iz "Diznija" je saopšteno da su blagajne u SAD i Kanadi činile 88 miliona dolara od ukupnog iznosa.

Glumci Zoi Saldana i Sem Vortington dali su glasove glavnim likovima u seriji "Avatar", priči o klanu plavih ljudi visokih 2,7 metara, poznatih kao "Na`vi", koji su primorani da se bore da bi zaštitili svoju porodicu i svoju planetu.

Prvi film "Avatar", koji se pojavio u bioskopima 2009. godine, predvodi listu filmova po zaradi sa 2,9 milijardi dolara od prodaje karata širom svijeta.

Nastavak iz 2022. godine, "Avatar: Put vode", zauzima treće mjesto sa 2,3 milijarde dolara.

