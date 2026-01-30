logo
Mekoli Kalkin se emotivnim riječima oprostio od glumice: "Mislio sam da imamo još vremena"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mekoli Kalkin se oglasio povodom iznenadne smrti koleginice Ketrin O' Hare, koja mu je u čuvenom filmu igrala majku.

Mekoli Kalkin se oprostio od Ketrin O'Hara Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Menadžerka glumice, dobitnice Emi nagrade, Ketrin O' Hare potvrdila je za PEOPLE u petak, 30. januara, da je preminula u 71. godini. Uzrok smrti za sada nije objavljen.

U prazničnom klasiku iz 1990. godine "Sam u kući", O' Hara je igrala majku koja slučajno ostavlja sina Kevina (kog tumači Kalkin) samog kod kuće. Zajedno su glumili i u nastavku iz 1992, "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku".

"Mama. Mislio sam da imamo još vremena", napisao je njen filmski sin u dirljivoj posveti na Instagramu.

"Želio sam još. Želio sam da sjedim pored tebe. Čuo sam te, ali imao sam još toliko toga da kažem", napisao je uz fotografije njih dvoje iz "Sam u kući" i iz 2023. godine. "Volim te. Vidjećemo se kasnije."

Kalkin (45) je ranije O' Haru nazivao majčinskom figurom, prisjećajući se rada s njom na filmu "Sam u kući", kada je imao samo 10 godina, kao i na nastavku iz 1992.

Kanadska glumica podržala je Kalkina na ceremoniji otkrivanja njegove zvijezde na Holivudskoj stazi slavnih u decembru 2023. godine, uz komentar da je on sada "stariji nego što je ona bila kada je igrala njegovu majku".

(Mondo.rs)

