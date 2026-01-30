logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvijezda filma "Sam u kući" se srušila u vili: Novi detalji iznenadne smrti slavne glumice

Zvijezda filma "Sam u kući" se srušila u vili: Novi detalji iznenadne smrti slavne glumice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kako strani mediji prenose, Hitna pomoć pozvana je u dom Ketrin O'Hare, a potom je prebačena u bolnicu, gdje je preminula.

Detalji smrti glumice Ketrin o'Hare Izvor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Legendarna holivudska glumica Ketrin O’Hara preminula je iznenada danas u 71. godini života, prenijeli su tamošnji mediji, ali uzrok smrti i dalje nije poznat.

Međutim, kako se dalje saznaje, glumica je danas hitno prebačena u bolnicu u Los Anđelesu u "ozbiljnom" stanju, gdje je kasnije preminula, saznaje Page Six.

Prema navodima portparola Vatrogasne službe Los Anđelesa, hitna pomoć pozvana je u dom zvezde serije "Schitt’s Creek" u Brentvudu u 4:48 časova u petak ujutru, zbog medicinske intervencije.

Pacijentkinja je prevezena u bolnicu u "ozbiljnom stanju".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA