Zvijezda filma "Sam u kući" se srušila u vili: Novi detalji iznenadne smrti slavne glumice

Kako strani mediji prenose, Hitna pomoć pozvana je u dom Ketrin O'Hare, a potom je prebačena u bolnicu, gdje je preminula.

Legendarna holivudska glumica Ketrin O’Hara preminula je iznenada danas u 71. godini života, prenijeli su tamošnji mediji, ali uzrok smrti i dalje nije poznat.

Međutim, kako se dalje saznaje, glumica je danas hitno prebačena u bolnicu u Los Anđelesu u "ozbiljnom" stanju, gdje je kasnije preminula, saznaje Page Six.

Prema navodima portparola Vatrogasne službe Los Anđelesa, hitna pomoć pozvana je u dom zvezde serije "Schitt’s Creek" u Brentvudu u 4:48 časova u petak ujutru, zbog medicinske intervencije.

Pacijentkinja je prevezena u bolnicu u "ozbiljnom stanju".

