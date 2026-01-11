logo
Preminuo slavni muzičar: Napustio nas je jedan od osnivača benda "Grateful Dead" nakon životne borbe

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Umro Bob Vir, jedan od osnivača benda "Grateful Dead".

Preminuo Bob Vir Izvor: Youtube printscreen / AXS TV

Muzički svijet je potresla vijest o smrti Boba Vira, legendarnog gitariste i jednog od osnivača grupe "Grateful Dead", koji je preminuo u 78. godini.

Slavni muzičar koji je bio stub kalifornijske psihodelične rok scene i brojnih njenih kasnijih varijacija, preminuo je nakon borbe sa kancerom i problemima sa plućima. Vest o njegovom odlasku potvrđena je putem objave na njegovom Instagram profilu.

U emotivnoj poruci se navodi da je Vir "prešao u miru, okružen voljenima". Njegova porodica je istakla da on na ovaj trenutak nije gledao kao na konačni kraj, već kao na "ponovni polazak na put".

Vir je često govorio o svojoj želji da stvori muzičko naslijeđe koje će trajati tri stotine godina, nastojeći da osigura da pesmarica benda nastavi da živi kroz buduće generacije obožavalaca, poznatijih kao "Dead Heads".

Karijera Boba Vira trajala je više od 60 godina, a preokret se dogodio 1965. godine kada je osnovao "Grateful Dead". Za samo nekoliko godina, grupa je postala vodeća snaga specifične kontrakulture San Franciska. Njihov muzički stil, koji je kombinovao psihodeliju i kulturu šezdesetih sa elementima folka i amerikane, duboko je oblikovao rok muziku. Danas se oni smatraju jednim od pionira "jam band" (džem bend) scene.

(Telegraf / MONDO)   

Tagovi

bend in memoriam muzika

