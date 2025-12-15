logo
Čitaoci reporteri

Novi singl grupe Zoster: Poslušajte kako zvuči "Sin Tadijin" (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Nakon zapaženih singlova "Ne okrećem se tata" i "Samo reci ne", mostarska grupa Zoster predstavlja novu pjesmu "Sin Tadijin", uz koju je objavljen i prateći video-spot.

Mario Knezović, isječak iz spota za pjesmu Sin Tadijin Izvor: Zoster.ba

Autor muzike i teksta je frontmen benda Mario Knezović, dok su na aranžmanu radili članovi grupe Adis Sirbubalo i Silvije Nuić. Nova pjesma donosi prepoznatljivu Zosterovu kombinaciju snažne poruke i emotivnog izraza, koja se nastavlja i kroz vizuelni identitet spota.

Video-spot za pjesmu "Sin Tadijin" režirala je Karmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica grupe, a sniman je u Ljubuškom. 

Pogledajte:

Produkcijski, singl prati visoki profesionalni standard po kojem je Zoster već poznat. Miks pjesme radio je Nikola Dokić u studiju "Pumpkinland" u Čikagu, koji pripada članovima grupe Smashing Pumpkins, dok je mastering povjeren Howieju Weinbergu, jednom od najpoznatijih mastering inženjera na svijetu, koji je sarađivao s imenima poput Nirvane, Beastie Boysa, Madonne, Smashing Pumpkinsa i Metallice.

Singl "Sin Tadijin" objavljen je za izdavačku kuću Los Angeles Agency iz Zagreba i dostupan je na svim streaming platformama.

Zoster iza sebe ima pet studijskih albuma, koje karakteriše širok raspon muzičkih žanrova.

Kroz sve te stilove Mario Knezović, kao autor muzike i tekstova te frontmen benda, dosljedno gradi autentičan poetski izraz, po kojem je Zoster već godinama prepoznatljiv na regionalnoj muzičkoj sceni.

