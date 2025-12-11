Podijeljene reakcije: Ovo je 10 najboljih pjesama 21. vijeka

Muzički magazin "Rolling Stone" objavio je spisak 250 najboljih pjesama 21. vijeka, a top 10 je izazvao more reakcija

Izvor: printcreen/youtube/Missy Elliott/Britney Spears/Beyoncé/The White Stripes

O ukusima ne vrijedi raspravljati, naročito kada je riječ o muzici. Rezultat može da bude samo svađa, jer ono što vole jedni, drugi ne mogu da smisle i sve tako, u krug. Zato ne čudi što je lista najboljih pjesama magazina "Rolling Stone" izazvala toliki haos u javnosti. Mi smo izdvojili top 10, koji je izazvao i najveće polemike, a vi nam pišite da li ste saglasni sa odabirom.

10. Frank Ocean, Thinkin Bout You

Frank Ocean - Thinkin bout you Izvor: YouTube

Top 10 otvara Frenk Oušn pjesmom "Thinkin Bout You" iz 2012. godine. Na spisku se našla jer je bila prekretnica za savremeni R&B te je uspješno prikazala njegov izuzetan talent u ulozi pjevača i tekstopisca. Pjesma je jednostavna ali uticajna, i u tome leži njena snaga.

9. Britney Spears, Toxic

Britni Spirs Izvor: YouTube/Britney Spears

Britni Spirs je sa hitom "Toxic" iz 2003. godine potvrdila svoj status pop ikone i stvorila jednu od najprepoznatljivijih pjesama 2000-tih. Pjesma je postala njen zaštitni znak. Uz to, i danas zvuči moderno zahvaljujući inovativnoj produkciji i neponovljivoj kombinaciji glamura, drame i plesne energije.

8. Radiohead, Idioteque

Radiohead - Idioteque Izvor: YouTube

Prema časopisu Rolling Stone, Idioteque grupe Radiohead je bila jedna od najizazovnijih i najradikalnijih singlova koje je rock scena vidjela u ovom vijeku.

7. Kenrick Lamar, Alright

Kendrick Lamar - Alright Izvor: YouTube

Najmlađa pjesma Top 10 spiska je "Alright" Kendrika Lamara iz 2015. godine. Refren "We gon’ be all right" brzo je postao slogan pokreta Black Lives Matter, kao simbol nade i zajedništva u trenucima krize. Pjesma je dokaz kako muzika može inspirisati društvene promjene i povezati ljude širom svijeta.

6. Robyn, Dancing on My Own

Robyn - Dancing On My Own Izvor: YouTube

Robin je sa hitom "Dancing on My Own" iz 2010. godine stvorila himnu za ples kroz tugu, kada usamljenost postaje oslobođenje. Synthovi i pulsirajući ritam daju osjećaj snage, a tekst je postao simbol LGBTQ+ zajednice i pop kulture. Sve ovo bilo je sasvim dovoljno za šesto mjesto.

5. Taylor Swift, All Too Well

Taylor Swift All Too Well Izvor: YouTube

Kako bi spisak mogao da prođe bez Tejlor Svift? Mnogo je pjesama bilo za selekciju, ali čini se da je epska himna raskida ipak pobijedila. Riječ je o pjesmi "All Too Well" iz 2012. godine.

4. The White Stripes, Seven Nation Army

The White Stripes - Seven Nation Army Izvor: YouTube

Kultna pjesma od Seven Nation Army iz 2003. godine skoro pa je dostigala prvo mjesto na top 10 spisku. Jednostavan, ali moćan zvuk rock & roll-a je ovde u centru pažnje i to je glavni razlog zašto je pjesma na samom vrhu liste.

3. Beyoncé feat. Jay Z, Crazy in Love

Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z Izvor: YouTube

Top 3 otvara duet Cartera iz 2003. godine. Od prve note, Bijonse pokazuje da je kraljica popa, a saradnja sa Džejzijem donosi savršenu kombinaciju retro zvuka i modernog R&B-ja. Rolling Stones ističe da je pjesma definicija samopouzdanja i energičnog party hita koja je oblikovala pop scenu.

2. Yeah Yeah Yeahs, Maps

Yeah Yeah Yeahs - Maps Izvor: YouTube

Karen O pokazuje ranjivost i iskrenost u pjesmi koja je istovremeno intimna i snažna. Svaki stih odražava iskrenu emociju i postala je inspiracija za umjetnike širom svijeta. To objašnjava zašto je pjesmi "Maps", grupe Yeah Yeah Yeahs, iz 2003. godine pripalo srebro.

1. Missy Elliott, Get Ur Freak On

Missy Elliott - Get Ur Freak On Izvor: YouTube

Misi Eliot i Timbaland stvorili su futuristički hit sa eksperimentalnim, bhangra ispunjenim ritmom. Pjesma je redefinisala hip-hop i party muziku, pokazujući kako inovacija i energija mogu oblikovati cijelu generaciju popa. Upravo to je razlog zašto se "Get Ur Freak On", predstavljen još 2001. godine, našao na mjestu broj 1, iako se mnogi ne slažu.

(nova.rs/MONDO)