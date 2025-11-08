Brena nije htjela da pjeva, jedva je nagovorili: Otkrivena tajna pjesme "Udri, Mujo", pisana za ovog pjevača

Pevač Halid Muslimović u svojoj biografiji otkrio kako je nastala pjesma koju Lepa Brena izvodi i poslije 40 godina

Halid Muslimović, koji će 12. novembra održati koncert u Sava centru, u svojoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", pisao je i o saradnji sa Rakom Đokićem, menadžerom, koji je stajao iza brojnih velikih estradnih karijera između ostalih Lepe Brene i "Slatkog greha".

"Nakon moje pobjede na "Poselu godine" prišao mi je čuveni menadžer Raka Đokić i ponudio mi da razgovaramo na temu saradnje. Odmah sutradan smo se našli i dogovorili da postanem član tada čuvene agencije "Estrada Kikinda" koja je radila sa velikim muzičkim imenima poput Miroslava Ilića, između ostalih tu su bili i Lepa Brena i "Slatki greh", napisao je Muslimović i otkrio da su Brena i "Slatki greh" zahvaljujući njemu snimili pjesmu "Udri, Mujo":

"Moj prvi angažman u "Estradi Kikinda" bio je upravo sa Lepom Brenom i "Slatkim grehom" gde sam bio na njihovoj turneji po Kanadi, Americi i Njemačkoj 1984. godine, a već sljedeće 1985. godine sam uradio jednu odličnu stvar za Brenu. Naime, Boris Mačešić mi je donio pjesmu "Udri, Mujo" i ponudio mi je da je snimim, a ja sam prije toga snimio njegovu pjesmu "Ništa od nas biti neće". Međutim, procjenio sam da pjesma "Udri, Mujo" nije za mene, ali sam procjenio da bi mogla biti za Lepu Brenu i "Slatki greh". Odmah sam iz hotelske sobe nazvao Raku Đokića, tada nije bilo mobilnih telefona, i kažem mu da imam dobru pjesmu, ali da nije za mene i da ja smatram da je za Brenu. Tu je trebao gost u pjesmi da bude i glumac Emir Hadžihafizbegović, tako je autor zamislio".

"Brena ni da čuje za pjesmu"

Nekoliko dana je folk pevač čekao na odgovor.

"Odnio sam pesmu Raki, ali prošlo je nekoliko dana oni se ne oglašavaju. Nazovem Raku i pitam šta se dešava sa pjesmom, moram da znam jer autor misli da je pjesma kod mene i očekuje da dobije odgovor od mene da li je snimam, a Raka mi odgovara da su svi za to, poludjeli su svi za tom pesmom, ali imaju problem jer Brena neće da čuje za tu pjesmu, želela je nešto drugo da snima. Međutim, ja sam insistirao da je ubede da ona to snimi, bio sam uvjeren da će to ona izvesti najbolje. Kada su uspjeli nagovoriti Brenu da prihvati snimanje pjesme, i još kad su pjesmu doradili u nekim dijelovima, pozvali su Dragomira Gidru Bojanića da bude gost, sve je bilo upotpunjeno i uspjeh je bio zagarantovan. Pesma je napravila veliki uspeh, i danas se pjeva po kafanama i klubovima, veliki je hit i nakon 40 godina".

Kupio joj kožni minić

Halid je istakao da sa Brenom ima lijepe uspomene.

"Na turneji po Americi sa Lepom Brenom je bilo mnogo lijepih i emotivnih dogodovština, a jedna od njih se desila u Čikagu kada sam joj za poklon kupio neku kožnu suknju koja je bila u njenom fazonu. Ona je bila oduševljena i rekla mi je da rijetko dobija poklone, jer se vjerovatno mnogi ustručavaju da joj nešto poklone misleći da ona ima sve, međutim, moj poklon ju je zaista oduševio".

