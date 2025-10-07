Ibrahimović ponovo "zapalio" društvene mreže: Roštilja uz hit Lepe Brene, svima pokazao kako uživa

Zlatan Ibrahimović još jednom je pokazao da uživa uz srpsku muziku, ovog puta na repertoaru je bila Lepa Brena.

Zlatan Ibrahimović (44) i u penziji privlači veliku pažnju. Po ko zna koji put oduševio je fanove, naročito one s Balkana, pošto je na instagram profilu postavio video na kojem sprema roštilj, dok u pozadini sluša Lepu Brenu.

Ibrahimović je prije dvije godine okačio kopačke o klin, ali to nije umanjilo njegovu prisutnost u javnosti. Nedavno je ponovo postao zaštitno lice fudbalske igrice, potom dobio nagradu za doprinos Ligi šampiona, a sada je odlučio da i publiku sa Balkana oduševi. To uglavnom čini na jednostavan način - uz muziku.

Ibrahimović je pokazao kako uživa uz roštiljanje, dok sluša Lepu Brenu. Naravno, u pozadini je išla dobro poznata numera "Luda za tobom", što je izazvalo i brojne komentare ljudi sa naših prostora zbog njegove objave. Tako su se nizali komentari: "Prosječan balkanski otac nedjeljom poslepodne; Zlatan je otišao sa Balkana, ali Balkan živi u njemu", samo su neke od šala koje su osvanule na profilu fudbalera.

Ovo nije prvi put da Zlatan Ibrahimović uživa uz srpsku muziku, pošto je jedan od najzaslužnijih što je pjesma Nade Topčagić "Jutro je" postala popularnija u inostranstvu u odnosu na sva prethodna očekivanja. Tako je prije otprilike četiri godine na festivalu u San Remu Ibrahimović na podijum izašao uz numeru srpske pjevačice, a onda je i sama Nada Topčagić zapjevala na jednom od rođendana fudbalske zvijezde.

Ibrahimović je karijeru završio 2023 u Milanu, u kojem je igrao prije toga od 2010. do 2011. kao pozajmljen igrač, a onda i od 2011. do 2012. kao igrač tog tima. Prethodno je nosio dresove i drugih velikih klubova, Malme je bio njegov prvi klub u kojem je zaigrao seniorski fudbal, potom Ajaks, Juventus, Inter Milan, Barselona, PSŽ, Mančester Junajted, Los Anđeles Galaksi.