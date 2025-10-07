logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ibrahimović ponovo "zapalio" društvene mreže: Roštilja uz hit Lepe Brene, svima pokazao kako uživa

Ibrahimović ponovo "zapalio" društvene mreže: Roštilja uz hit Lepe Brene, svima pokazao kako uživa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović još jednom je pokazao da uživa uz srpsku muziku, ovog puta na repertoaru je bila Lepa Brena.

Zlatan Ibrahimović roštilja uz Lepu Brenu Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Zlatan Ibrahimović (44) i u penziji  privlači veliku pažnju. Po ko zna koji put oduševio je fanove, naročito one s Balkana, pošto je na instagram profilu postavio video na kojem sprema roštilj, dok u pozadini sluša Lepu Brenu.

Ibrahimović je prije dvije godine okačio kopačke o klin, ali to nije umanjilo njegovu prisutnost u javnosti. Nedavno je ponovo postao zaštitno lice fudbalske igrice, potom dobio nagradu za doprinos Ligi šampiona, a sada je odlučio da i publiku sa Balkana oduševi. To uglavnom čini na jednostavan način - uz muziku.

Ibrahimović je pokazao kako uživa uz roštiljanje, dok sluša Lepu Brenu. Naravno, u pozadini je išla dobro poznata numera "Luda za tobom", što je izazvalo i brojne komentare ljudi sa naših prostora zbog njegove objave. Tako su se nizali komentari: "Prosječan balkanski otac nedjeljom poslepodne; Zlatan je otišao sa Balkana, ali Balkan živi u njemu", samo su neke od šala koje su osvanule na profilu fudbalera.

Ovo nije prvi put da Zlatan Ibrahimović uživa uz srpsku muziku, pošto je jedan od najzaslužnijih što je pjesma Nade Topčagić "Jutro je" postala popularnija u inostranstvu u odnosu na sva prethodna očekivanja. Tako je prije otprilike četiri godine na festivalu u San Remu Ibrahimović na podijum izašao uz numeru srpske pjevačice, a onda je i sama Nada Topčagić zapjevala na jednom od rođendana fudbalske zvijezde.

Ibrahimović je karijeru završio 2023 u Milanu, u kojem je igrao prije toga od 2010. do 2011. kao pozajmljen igrač, a onda i od 2011. do 2012. kao igrač tog tima. Prethodno je nosio dresove i drugih velikih klubova, Malme je bio njegov prvi klub u kojem je zaigrao seniorski fudbal, potom Ajaks, Juventus, Inter Milan, Barselona, PSŽ, Mančester Junajted, Los Anđeles Galaksi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Zlatan Ibrahimović lepa brena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC