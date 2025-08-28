"On je ludi Jugosloven, otjerao je sve u materinu": Zlatana Šveđani htjeli da smjeste u dom, a onda je otac saznao

Zlatan Ibrahimović dugo je vukao traume zbog velikog incidenta koji je napravio u školi. Napao je pedagoga i izbjegao kaznu, a njegov otac je od bijesa izgubio kontrolu.

Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News

Najveći švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović (43) nije imao lako odrastanje u rodnom kraju Rosengord. Živio je teško i u nemaštini, sestra mu je imala problem sa drogom, roditelji su mu se razveli pa je sa devet godina prešao da živi kod oca i bilo je straha da će se naći sa druge strane zakona i da će postati delinkvent.

Nekada je i jeste prelazio tu granicu, jer je i krao da bi pomogao sebi i roditeljima, a bilo je onih koji su mu iskreno pomagali, poput komšinice Šveđanke, koja ga je hranila.

Međutim, u školi je rasla briga nadležnih za njega, koji su mu čak odredili i specijalnog pedagoga, koja ga je nadgledala i pratila kako se ponaša. I ta odluka je probudila najgore u njemu, pa je tu ženu gađao i pogodio loptom u glavu. Nakon toga je lako moglo da se dogodi da ode na put sa kojeg bi se teško vratio u redovno školovanje, a njegov otac bio je užasnut od te pomisli, pa je pravio skandal u školi.

Ibrahimović je o tome govorio veoma iskreno i emotivno.

"U školi koja se zvala Sorgenfri zaposlili su specijalnog pedagoga zbog mene, ali bio sam strašno ljut. Priznajem, bio sam nemiran, možda najgori od svih, ali specijalni učitelj zbog mene... Bilo je malo pretjerano! Ma hajde, molim vas!", objavio je on u knjizi "Ja sam Zlatan" Davida Lagerkranca.

"Imao sam dobre ocjene. Iz likovnog petica, četvorka iz engleskog, hemije i fizike. Nisam ja bio neki drogeraš. Ne sjećam se da sam pošteno povukao dim cigarete u to vrijeme. Samo sam bio nemiran i glupirao se, smetao. Ali je krenula priča da sam krenuo u specijalnu školu. Baš su htjeli negativno da me obilježe, osjećao sam se kao vanzemaljac."

"Osjećao sam da je u meni tempirana bomba"

Ibrahimović priznaje da je imao problem da uči, kao i da je uživao u fizičkim aktivnostima.

"Osjećao sam se kao da je u meni postavljena tempirana bomba koja odbrojava. Je li uopšte potrebno naglasiti da sam bio odličan u fizičkom vaspitanju? Možda mi je nedostajala koncentracija i bilo mi je teško da sjedim mirno na času sa knjigama. Ali mogao sam da se koncentrišem ako je trebalo da šutiram loptu ili da bacam kuglu."

Tako je jednog dana napravio incident zbog kojeg je nastao skandal u školi.

"Jednog dana smo igrali innebandy. Ta moja specijalna učiteljica bila je prisutna i samo je zurila u mene. Posmatrala je i najmanju stvar koju sam napravio i visila mi za petama, kao flaster. Tako sam se naljutio da sam je spucao loptom pravo u glavu. Ona se šokirala: poslije toga su zvali mog oca i htjeli su da me pošalju kod psihijatra ili u neku specijalnu školu, ili neki dom za prevaspitanje, šta znam."

Ibrahimović senior je bio van sebe od bijesa

Izvor: YouTube/Kanal 5 Sverige

Njegov otac Šefik Ibrahimović, nekadašnji pjevač iz Bijeljine, je burno reagovao, vrijeđao i pravio haos u školi.

"Ako me razumijete, bilo je sasvim pogrešno o tome diskutovati sa mojim ocem. Niko nema pravo tako da govori o njegovom djetetu, a ponajmanje učitelji koji prate njegovo dijete. Poludio je od ljutnje i drao se na cijelu školu nekim divljim kaubojskim stilom: 'Ko ste vi da osuđujete moje dijete na psihijatriju? Vi bi trebalo da budete zatvoreni na psihijatriji. Šta je sa vama, mom djetetu nije ništa, on je najbolje dijete na svijetu, gonite se u materinu svi odreda!"

"On je klasičan ludi Jugosloven, potpuno ufuran u svoj film, a ta učiteljica je prestala da radi brzo poslije toga... Specijalni učitelj samo zbog mene? I sada sam ljut. Naravno, bio sam nestašan i nemran, ali obilježiti dijete na takav način. Tako se ne smije postupati sa djecom."

"Da neko tako tretira moje Maksa i Vinsenta?"

Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada se osvrne na taj period, Ibrahimović osjeća veliki bol i smatra da prema njemu nije postupano pravedno.

"Kada bi neko sada mog Maksa ili Vinsenta tretirao na taj način, bio bih gori od svog oca i ponašao bih se gore od šumskog divljaka. Kunem se. Taj način vaspitanja još uvijek sjedi kao rana u meni. To me grizlo!", rekao je Ibrahimović u svojoj priči.