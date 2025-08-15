logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vandal odsjekao nos na statui Zlatana Ibrahimovića: "Prodao si nas, ovo je osveta"

Vandal odsjekao nos na statui Zlatana Ibrahimovića: "Prodao si nas, ovo je osveta"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čovjek koji je odsjekao nos na statui Zlatana Ibrahimovića ispričao kako je izgledala čitava akcija.

zasto je zlatanu ibrahimovicu odsjecen nos na statui Izvor: Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY

Zlatna statua Zlatana Ibrahimovića u gradu Malmeu gdje je odrastao, uništena je nekoliko puta. Razlog je to što je legendarni Šveđanin postao jedan od vlasnika rivalskog Hamarbija. Sada je jedan od vandala koji su učestvovali u skrnavljenju znamenitosti ispred stadiona otkrio svoju stranu priče. Zapravo, podsjetio se kako je sa dvojicom drugara brusilicom odsjekao nos Zlatanu.

Dio dokumentarca "Zlatan, Malme, slomljena ljubav" posvećen je revoltu lokalnih navijača koji su bili riješeni da se osvete bivšoj legendi. Donijeli su brusilicu sa ciljem da isjeku cijelu statuu, ali se ispostavilo da to neće biti nimalo lako.

"Zapravo sam htio da uništim cijelu statuu, da je isječem. To je bila glavna ideja. 'Ja sam Zlatan, mogu ovo da uradim i oni će me i dalje voljeti'. Ne, je*i se, čovječe. Srušićemo tvoju statuu", rekao je vandal koji je ostao anoniman.

"Neću otići odavde dok nešto ne bude oteto. To su tačne riječi koje se sjećam da sam rekao. Onda je moj drug rekao: 'Hajde da uzmemo nos, dođavola', kaže i nastavlja:

"Ja sam bio taj koji je poprskao srebrom. A onda smo samo skočili na bicikle i odvezli se. Ponio sam nos sa sobom. Onda smo otišli kući, napravili mnogo slika i pili pivo cijelu noć. Onda smo čekali da neko otkrije".

Odnos Zlatana Ibrahovića i navijača Malmea

 Ibrahimović je u Malmeu igrao za mlađe selekcije kluba, potom je od 1999. do 2001. bio dio seniorskog tima, da bi zatim prešao u Ajaks.

Novinar koji radi na dokumentarcu kaže da se veza stanovnika Malmea sa Zlatanom može uporediti sa onom sa bivšim partnerom. "To je kao nezgodna ljubavna priča koja je dovela do skandala sa nevjerstvom", kaže Ebe Gerten i nastavlja:

"Ako se držimo te analogije, upoređujući je sa vezom, to je kao da gledamo slike sa odmora sa bivšim partnerom. Bilo je zaista zabavno tada, ali više ne mogu da gledam u to jer mi je muka".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Ibrahimović na bazenu
Izvor: Drustvene mreže
Izvor: Drustvene mreže

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC