Vandal odsjekao nos na statui Zlatana Ibrahimovića: "Prodao si nas, ovo je osveta"

Čovjek koji je odsjekao nos na statui Zlatana Ibrahimovića ispričao kako je izgledala čitava akcija.

Izvor: Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY

Zlatna statua Zlatana Ibrahimovića u gradu Malmeu gdje je odrastao, uništena je nekoliko puta. Razlog je to što je legendarni Šveđanin postao jedan od vlasnika rivalskog Hamarbija. Sada je jedan od vandala koji su učestvovali u skrnavljenju znamenitosti ispred stadiona otkrio svoju stranu priče. Zapravo, podsjetio se kako je sa dvojicom drugara brusilicom odsjekao nos Zlatanu.

Dio dokumentarca "Zlatan, Malme, slomljena ljubav" posvećen je revoltu lokalnih navijača koji su bili riješeni da se osvete bivšoj legendi. Donijeli su brusilicu sa ciljem da isjeku cijelu statuu, ali se ispostavilo da to neće biti nimalo lako.

"Zapravo sam htio da uništim cijelu statuu, da je isječem. To je bila glavna ideja. 'Ja sam Zlatan, mogu ovo da uradim i oni će me i dalje voljeti'. Ne, je*i se, čovječe. Srušićemo tvoju statuu", rekao je vandal koji je ostao anoniman.

Från och med torsdag och för all framtid så kommer ni kunna lyssna på min P1 Dokumentär ”Zlatan, Malmö och den brustna kärleken”.



En berättelse om hur Malmös stora stolthet vände sin hemstad ryggen och hur det rivit upp ett stort sår hos många, mig inkluderat.



Trevlig lyssningpic.twitter.com/EN4VSr9L8x — Ebbe Gertten (@eeebbe)August 11, 2025

"Neću otići odavde dok nešto ne bude oteto. To su tačne riječi koje se sjećam da sam rekao. Onda je moj drug rekao: 'Hajde da uzmemo nos, dođavola', kaže i nastavlja:

"Ja sam bio taj koji je poprskao srebrom. A onda smo samo skočili na bicikle i odvezli se. Ponio sam nos sa sobom. Onda smo otišli kući, napravili mnogo slika i pili pivo cijelu noć. Onda smo čekali da neko otkrije".

Odnos Zlatana Ibrahovića i navijača Malmea

Ibrahimović je u Malmeu igrao za mlađe selekcije kluba, potom je od 1999. do 2001. bio dio seniorskog tima, da bi zatim prešao u Ajaks.

Novinar koji radi na dokumentarcu kaže da se veza stanovnika Malmea sa Zlatanom može uporediti sa onom sa bivšim partnerom. "To je kao nezgodna ljubavna priča koja je dovela do skandala sa nevjerstvom", kaže Ebe Gerten i nastavlja:

"Ako se držimo te analogije, upoređujući je sa vezom, to je kao da gledamo slike sa odmora sa bivšim partnerom. Bilo je zaista zabavno tada, ali više ne mogu da gledam u to jer mi je muka".

BONUS VIDEO:

