Zlatao uzeo trofej, pa se smješkao zanosnoj novinarki: Čeferin stajao nepomično dok su pričali

Autor Dragan Šutvić
Zlatan Ibrahimović je dobio specijalnu nagradu od Aleksandra Čeferina, ali ga je izgleda više zanimala Rešmin Čouduri.

Zlatan Ibrahimović sa poznatom novinarkom na žrijebu Lige šampiona Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Dok su svi čekali da se odredi spisak utakmica u Ligi šampiona ove godine, Zlatan Ibrahimović je imao svoj šou. Prvo je iz ruku Aleksandra Čeferina dobio nagradu za svoj doprinos Ligi šampiona i fudbalu tokom karijere, a onda je odgovarao na pitanja zanosne Rešmin Čouduri.

"Nadam se da vi uživate. Meni je velika čast što sam dobio ovaj trofej od Čeferina. Igrao sam sa velikim imenima, sa velikim igračima i jako sam srećan ovom nagradom", rekao je na startu Zlatan, a onda ga je preuzela Rešmin. 

Sportska novinarka rođena u Londonu prenosi Premijer ligu na Toksportu, a probila se radeći na BBC-u prije svega ženski fudbal. Ona je porijeklom iz Bangladeša, etnički je Bengalka, a po vjeroispovijesti muslimanka. Sada je zanimalo šta je omiljeni gol Zlatanu Ibrahimoviću, a on je morao da joj pomene da je pobokedio Englesku u kojoj je rođena. 

"Mojih top 10 golova nisu toliko loši. Imam ih mnogo, ali ako bih morao da biram gol koji sam postigao u mojoj drugoj kući Italiji mi je omiljeni. Takođe, gol koji sam dao Engleskoj za reprezentaciju jer sam ga dao - Engleskoj", rekao je Zlatan. 

Šta znamo o lijepoj Rešmin?

Rešmin Čuduri je radila i na rijaliti programima kao što je "Survajvor" i tu je uspjela da obiđe gotovo cijeli svijet. Čak dvije sezone radila je na klupskoj televiziji Real Madrida, a bila je prva novinarka koja je intervjuisala Kristijana Ronalda kada je stigao u klub. Vratila se u Englesku da radi Premijer ligu, a imala je i iskustva sa prenosima Olimpiskih igara. Oprobala se kao pjevačica. 

