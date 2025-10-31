Lepa Brena pred koncert u Zenici: Opet ja i moj "golf kec"

"Opet ja i moj golf kec. Toliko godina je prošlo, a kao da i dalje čujem onaj zvuk motora iz Sarajeva", napisala je Lepa Brena na Instagramu prije večerašnjeg koncerta u Zenici.

Izvor: instagram/lepa brena

U "kecu" je, kaže, išla na prve probe, prve nastupe i ostvarila prve snove.

"Nije bilo luksuza, ali je bilo srca i pjesme koja je nosila sve. Danas, kad sjednem u njega, vrati me u vrijeme kad se radilo iz ljubavi, kad je scena bila veća od svakog puta, a publika porodica. Idem na tonsku probu, kao nekad, samo sa više uspomena u retrovizoru. Isti osmijeh, isti žar, samo malo više života u pjesmi. Moj vokmen je i dalje pod jastukom", stoji u objavi Lepe Brene uz video.