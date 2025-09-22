Viktor Živojinović uživa na jahti: Pokazao kako izgleda nakon gubitka 70 kg

Viktor Živojinović podijelio je sa svojim pratiocima trenutke sa ljetovanja.

Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest

Viktor Živojinović uživao je u Rovinju, a neke od kadrova podijelio je sa svojim pratiocima na Instagramu.

Pogledajte fotografije Viktora Živojinovića:

Smršao 70 kilograma

Podsjetimo, najmlađi sin poznate pjevačice prije nekoliko godina imao je 163 kilograma, ali je odlučio da zdravim navikama skine višak. On se posvetio teretani i promijenio ishranu i sada izgleda bolje nego ikada.

Jednom prilikom, Lepa Brena je govorila o problemu svog sina.

"Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su djeca bila mala i zato je Viktor došao do 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala. Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu. A imao je tada samo 20 godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes", rekla je Brena.

