Viktor Živojinović podijelio je sa svojim pratiocima trenutke sa ljetovanja.
Viktor Živojinović uživao je u Rovinju, a neke od kadrova podijelio je sa svojim pratiocima na Instagramu.
Pogledajte fotografije Viktora Živojinovića:
Viktor Živojinović uživa na jahti: Pokazao kako izgleda nakon gubitka 70 kg
Smršao 70 kilograma
Podsjetimo, najmlađi sin poznate pjevačice prije nekoliko godina imao je 163 kilograma, ali je odlučio da zdravim navikama skine višak. On se posvetio teretani i promijenio ishranu i sada izgleda bolje nego ikada.
Jednom prilikom, Lepa Brena je govorila o problemu svog sina.
"Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su djeca bila mala i zato je Viktor došao do 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala. Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu. A imao je tada samo 20 godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes", rekla je Brena.
(MONDO)