logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brena će ovaj rođendan dugo pamtiti: Najbliži je iznenadili na nesvakidašnji način (Video)

Brena će ovaj rođendan dugo pamtiti: Najbliži je iznenadili na nesvakidašnji način (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Lepa Brena se oglasila iz porodičnog doma na Bežaniji odakle je podijelila emotivne kadrove.

Brena proslavila rođendan Izvor: Mondo/Goran Sivački

Muzička zvijezda Lepa Brena juče je proslavila svoj 65. rođendan, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je sa fanovima na Instagramu.

Pjevačica je objavila fotografiju iz svoje porodične vile na Bežanijskoj kosi, gdje je pozirala pored rođendanske torte ukrašene njenim likom i disko kuglama, što je oduševilo pratioce.

"Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan. Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi su mi uljepšale dan i učinile ga posebno srećnim. Neizmjerno cijenim vašu pažnju, ljubav i vrijeme koje ste odvojili da mi uputite lijepe želje. Hvala vam što ste dio mog života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim. Voli vas vaša Brena", napisala je ona potom.

"Okrenula sam novi list"

"Otkako nemamo "Grand", okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski šta se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netfliks, dokumentarne filmove o ljudima šta su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pjevači i sportisti. Jako su interesantne priče svih tih uspješnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspjeh, novac", rekla je Lepa Brena za Kurir.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

lepa brena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA