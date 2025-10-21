Brena će ovaj rođendan dugo pamtiti: Najbliži je iznenadili na nesvakidašnji način (Video)

Lepa Brena se oglasila iz porodičnog doma na Bežaniji odakle je podijelila emotivne kadrove.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Muzička zvijezda Lepa Brena juče je proslavila svoj 65. rođendan, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je sa fanovima na Instagramu.

Pjevačica je objavila fotografiju iz svoje porodične vile na Bežanijskoj kosi, gdje je pozirala pored rođendanske torte ukrašene njenim likom i disko kuglama, što je oduševilo pratioce.

"Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan. Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi su mi uljepšale dan i učinile ga posebno srećnim. Neizmjerno cijenim vašu pažnju, ljubav i vrijeme koje ste odvojili da mi uputite lijepe želje. Hvala vam što ste dio mog života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim. Voli vas vaša Brena", napisala je ona potom.

"Okrenula sam novi list"

"Otkako nemamo "Grand", okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski šta se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netfliks, dokumentarne filmove o ljudima šta su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pjevači i sportisti. Jako su interesantne priče svih tih uspješnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspjeh, novac", rekla je Lepa Brena za Kurir.

