Veliko slavlje u porodici Živojinović: Lepa Brena slavi rođendan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Brena danas slavi 65. rođendan, ali je otkrila svoje planove i kako planira isti da proslavi.

Nikada ne biste pogodili kako se stvarno zovu sinovi Lepe Brene Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Regionalna muzička zvijezda Lepa Brena danas slavi 65. rođendan, a ovaj poseban dan planira da provede u krugu porodice i prijatelja.

Pjevačica, koja je rođena 20. oktobra 1960. godine, tradicionalno voli da proslave budu mirne, bez velike pompe i glamura.

Brena je ranije isticala da nije ljubitelj svojih rođendana, te više uživa u slavlju tuđih ili dječijih rođendana.

"Jedino mjesto na kojima volim da sam u centru pažnje jesu moji koncerti, sve drugo mi je previše“, rekla je Brena svojevremeno za domaće medije, dodajući da sada više nema potrebu za spektakularnim proslavama.

Odgovorila Mariji Šerifović

Brena je prokomentarisala i izjavu Marije Šerifović da bi pjevači trebalo da se povuku sa scene sa 60 godina.

"Pitaću je kad bude napunila 60 godina, tada će joj biti najslađe da pjeva, onda ću doći kod nje da je pitam: ‘Šta si ono rekla?", iskrena je bila ona i dodavši

"Imaće možda čopor djece, ta djeca će da porastu, da odu i šta ti onda ostaje, tvoja prva ljubav, a naša prva ljubav je publika", rekla je Brena juče za Kurir.

(Mondo.rs)

Tagovi

lepa brena

