Međunarodni festival animiranog filma „Banjaluka 2026“: Stiže "krem de la krem" aktuelnih svjetskih ostvarenja (Video)

Ljubitelje animacije ili popularnije rečeno crtanih filmova očekuje više dana uživanja jer uskoro počinje Međunarodni festival animiranog filma Banjaluka 2026.

Direktor Međunarodnog festivala animiranog filma Goran Dujaković Izvor: Mondo.ba



Na konkurs Festivala stigli su 691 animirani film iz 61 države svijeta, sa svih kontinenata, a selekciona komisija pažljivo je odabrala filmove za takmičarske programe i panorame.

U Veliki takmičarski program selekciona komisija je uvrstila 41 film, Studentski takmičarski program 24 filma, Dječiji takmičarski 13, progam Panorama 26 i program Studentska panorama 11 filmova. Najviše filmova pristiglo je iz Francuske, SAD, Španije, Rusije, Poljske i Hrvatske.

Sa prostora Bosne i Hercegovine pristigla su tri filma od kojih će jedan biti prikazan u studentskom takmičarskom programu, diplomski film Lane Čolić “Izduvni ventil” u produkciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i ART SCENE iz Banjaluke.

Direktor Međunarodnog festivala animiranog filma Goran Dujaković rekao je da su prijave za učešće na festivalu dobili sa svih kontinenata, a kao posebno zanimljive je istakao animirane filmove iz Afrike.

„Publika će imati priliku da vidi najbolje u ovom trenutku u svijetu animacije. Program ove godine je podijeljen na više dijelova – takmičarski, studentski, dječiji i panorama program koji je revijalni."

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Izvor: mondo.ba

"Publiku očekuju premijere, a posebno nas raduje što ove godine na festival dolazi i čuveni reditelj Majkl Dudok de Vit, koji će dobiti festivalsku nagradu za životno djelo. Njegov kratki animirani film “Otac i kćerka“ osvojio je i nagradu Oskar. De Vit će održati i master klas u Studentskom kulturnom centru.“

Posebnu pažnju ove godine dobila je poljska škola animiranog filma, ali i gejming animatori iz Srbije.

Producent festivala Dragana Protić rekla je da će festival ove godine imati i svoj „putujući“ dio programa, kao što je bio slučaj ranijih godina, pa će zahvaljujući tome publika u Han Pijesku i Driniću imati priliku da vidi nova ostvarenja svjetske scene.

"Projekcije u Driniću su zakazane za 22.oktobar, a naglasak je na filmovima za djecu, dok će publika u Han Pijesku filmove imati priliku da pogleda 27. oktobra.“

Festivalski program u Banjaluci će trajati od 23. do 28. oktobra.