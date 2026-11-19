Saznajte koje namirnice iz svakodnevnog doručka mogu da budu bezbijedne za pse, kako da ih pripremite i šta nikako ne bi trebalo da im dajete.

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Dok pripremamo jutarnji obrok, naši četvoronožni prijatelji često su prvi koji će se naći pored stola i radoznalo će da posmatra svaki zalogaj. Iako nije svaka ljudska hrana pogodna za pse, pojedine namirnice koje svakodnevno koristimo mogu povremeno da se nađu i u njihovoj činiji. Važno je samo da znamo šta je bezbedno, kako se priprema i u kojoj količini se daje.

Doručak je za mnoge ljude najvažniji obrok u danu, a ako imate psa, vjerovatno ste bar jednom došli u iskušenje da mu ponudite malo onoga što jedete. Ipak, treba da imate na umu da psi imaju drugačije nutritivne potrebe i da njihova ishrana ne bi trebalo da se zasniva na ostacima sa našeg stola. Kompletna hrana prilagođena njihovom uzrastu, veličini i zdravstvenom stanju treba da ostane osnova svakodnevnog jelovnika.

To, međutim, ne znači da baš ništa iz našeg doručka ne smiju da probaju. Postoji nekoliko namirnica koje mogu da budu dobar povremeni dodatak ishrani, pod uslovom da se pravilno pripreme i daju u umjerenim količinama.

1. Kuvana jaja - dobar izvor proteina

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Jaja su jedna od namirnica koje psi mogu da jedu, a sadrže proteine i različite hranljive materije. Mogu se ponuditi kao povremeni dodatak obroku, ali je važno da budu potpuno termički obrađena.

Najbolji izbor su kuvana jaja ili jaja pripremljena bez dodataka. Kajgana takođe može biti opcija ukoliko se priprema bez putera, ulja, soli, luka i drugih začina. Sirova jaja nisu preporučljiv izbor zbog mogućnosti bakterijske kontaminacije, uključujući salmonelu.

Iako su hranljiva, ne treba preterivati sa količinom. Koliko jaja pas može da pojede zavisi od njegove veličine, ukupne ishrane i zdravstvenog stanja.

2. Banana - slatka užina koju psi mogu da probaju

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Ako za doručak jedete bananu, možete odvojiti i nekoliko malih komadića za svog psa. Ovo voće sadrži kalijum, vlakna i vitamine, a zbog prirodne slatkoće mnogim psima je posebno privlačno.

Ipak, banana ima i dosta prirodnih šećera, zbog čega bi trebalo da ostane povremena poslastica, a ne svakodnevni dio obroka u velikim količinama. Prije davanja je potrebno da uklonite koru i voće isjeći na manje komade kako bi pas mogao lakše da ga pojede. Poseban oprez potreban je kod pasa koji imaju dijabetes ili probleme sa telesnom težinom, pa je u tim slučajevima najbolje prethodno se posavjetovati sa veterinarom.

3. Jabuka - osvježavajući zalogaj

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Jabuka može da bude još jedan dobar izbor za povremenu užinu. Sadrži vodu i vlakna, a psi uglavnom mogu bez problema da jedu njeno meso. Prije nego što je ponudite ljubimcu, dobro je operite, uklonite sjemenke i sredinu, a zatim je isjecite na sitne komade. Sjemenke i peteljku ne treba da dajete psu, dok veći komadi mogu da predstavljaju rizik od gušenja, naročito kod manjih rasa.

Jabuka je praktična jer ne zahtjeva posebnu pripremu, ali i ovdje važi isto pravilo – nekoliko komadića je sasvim dovoljno.

4. Ovsene pahuljice - mogu da budu dio povremenog obroka

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Ovsene pahuljice često se nalaze na ljudskom jelovniku, posebno kod onih koji žele hranljiv i zasitan doručak. Psi takođe mogu da ih jedu, ali samo ako su pravilno pripremljene. Najbolje je da ih skuvate ih u vodi, bez dodatka šećera, soli, meda, čokolade ili zaslađivača. Posebno treba da obratite pažnju na proizvode koji sadrže ksilitol, veštački zaslađivač koji je veoma toksičan za pse.

Ovas sadrži vlakna, ali prevelika količina može da izazove stomačne tegobe. Zato treba da ga uvodite postepeno i nudite u manjim porcijama, uz praćenje reakcije ljubimca.

5. Običan jogurt - samo ako ga pas dobro podnosi

Izvor: Youtube/ @Shizubuchiki

Malo običnog jogurta bez dodatog šećera i zaslađivača može da bude povremeni dodatak ishrani psa. Ipak, nisu svi psi u stanju da dobro vare laktozu, pa kod nekih mliječni proizvodi mogu da izazove nadimanje, gasove ili proliv. Ako želite da ga ponudite ljubimcu, počnite sa veoma malom količinom i obratite pažnju na to kako reaguje. Grčki jogurt bez dodataka može da bude opcija zbog većeg sadržaja proteina, ali ni on nije pogodan za svakog psa.

Važno je da pročitate deklaraciju i proverite da proizvod ne sadrži ksilitol ili druge sastojke koji nisu bezbedni za pse.

Ove namirnice nikako nemojte da dijelite sa psom

Iako neke namirnice sa našeg stola mogu da budu bezbjedne za pse, postoje i one koje nikada ne bi trebalo da im ponudite. Posebno je važno da ih ne ostavljate na dohvat ljubimca, čak ni kada mislite da će da pojede samo mali zalogaj.

Među najopasnijim namirnicama su:

Grožđe i suvo grožđe - mogu da izazovu ozbiljno oštećenje bubrega, a nije poznata bezbjedna količina.

Čokolada i kakao - sadrže teobromin i kofein, koji su toksični za pse.

Luk i bijeli luk - mogu da očtete crvena krvna zrnca i dovedu do anemije.

Proizvodi sa ksilitolom - ovaj zaslađivač može da izazove nagli pad šećera u krvi i ozbiljna oštećenja jetre.

Kafa i napici sa kofeinom - mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući poremećaje srčanog ritma.

Ako pas slučajno pojede neku od ovih namirnica, nemojte da čekate da se pojave simptomi. Odmah kontaktirajte veterinara i navedite šta je pojeo, u kojoj količini i kada se to dogodilo.

(Mondo)