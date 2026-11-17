Novo istraživanje je pokazalo da vlasnici pasa često ne prepoznaju suptilne znakove boli kod ljubimaca.

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Ako živite sa kućnim ljubimcem, vjerovatno imate osjećaj da se razumijete bez riječi. Možda ste primijetili i kako vaš ljubimac reaguje na vaše raspoloženje, a čini se da životinje mogu da prepoznaju i određene promjene u našem zdravstvenom stanju. Ipak, novo istraživanje pokazuje da mnogi vlasnici pasa ne prepoznaju bol kod svojih ljubimaca toliko dobro koliko misle. To može imati ozbiljne posljedice po njihovo ponašanje, zdravlje i kvalitet života, piše Independent.

Budući da nam kućni ljubimci ne mogu reći kada ih nešto boli, važno je obratiti pažnju na promjene u njihovom ponašanju. Ali znakovi bola nisu uvijek očigledni i lako ih je previdjeti. Kako onda prepoznati da vašeg ljubimca nešto boli i šta učiniti ako posumnjate da nešto nije u redu?

Vidi opis Pas često zijeva i liže njušku? Obratite pažnju, to može biti znak da ga nešto boli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Simone Werner-Ney / Panthermedia / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: mlcelona12 / Stockimo / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: anan kaewkhammul / Panthermedia / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Tom Merton / Hoxton / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: D, Merrimon Crawford / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Suptilni pokazatelji bola

Lako je pretpostaviti da će životinja koju nešto boli ispuštati zvukove i pokazivati jasne fizičke znakove. To je možda istina kod akutnog bola, na primjer nakon teške povrede. Međutim, životinje često skrivaju bol jer je to dio njihovog mehanizma preživljavanja, a mnogi znakovi se ispoljavaju samo kao suptilne promjene u ponašanju. Ljudi mogu da prepoznaju osnovna emocionalna stanja životinja, poput ljutnje, straha ili radosti, na osnovu izraza lica i tijela. Međutim, slabije povezujemo te znakove sa složenijim stanjima koja uključuju bol, anksioznost i frustraciju.

Nedavno objavljena studija procjenjivala je koliko su ljudi vješti u prepoznavanju znakova bola kod pasa. U istraživanju je putem onlajn upitnika učestvovalo 530 vlasnika pasa i 117 osoba koje nemaju psa. Učesnici su dobili spisak od 17 različitih ponašanja i trebalo je da procijene koliko je vjerovatno da ona ukazuju na bol. U stvarnosti, svih 17 navedenih ponašanja jesu pokazatelji da pas trpi bol. Među ponuđenim znakovima bile su očigledne promjene poput oklijevanja pri podizanju šape, smanjene želje za igrom i promjene u ličnosti. Učesnici su dobro prepoznali da su te izražene promjene povezane sa bolom. Ipak, nisu shvatili da su i suptilniji indikatori upozorenje da pas možda pati.

Tu spadaju zijevanje, lizanje usana i nosa, kao i promjene u izrazu lica, poput skretanja pogleda i učestalog treptanja. Zanimljivo je da su ispitanici koji nemaju psa zapravo češće povezivali ukočenost ili okretanje glave i tijela sa bolom nego sami vlasnici. To upućuje na zaključak da vlasnici vremenom postanu manje pažljivi u posmatranju ponašanja svog psa.

Iskustvo presudno za prepoznavanje bola

Od učesnika se takođe tražilo da procijene moguću ulogu bola u tri opisana slučaja ponašanja pasa. Dva psa su, što učesnicima nije rečeno, patila od bolnih stanja – jedan sa očiglednim, a drugi sa suptilnijim simptomima. Treći slučaj nije bio povezan sa bolom. Vlasnici pasa su primijetili da je bol vjerovatan uzrok u slučaju sa očiglednim problemima u kretanju, poput poskakivanja i podizanja nogu. U tome su bili uspješniji od onih koji nemaju psa. U slučaju gdje su znakovi bola bili suptilniji, kao što su noćni nemir i stalno praćenje članova porodice, nije bilo razlike u sposobnosti prepoznavanja bola između vlasnika i onih koji to nisu.

Ipak, vlasnici koji su ranije imali ljubimce sa bolnim stanjima pokazali su se boljima u prepoznavanju patnje. To se odnosilo i na očigledne promjene u kretanju i na govor tijela. Prethodno iskustvo stoga može biti dragocjeno za razvoj vještine razumijevanja ponašanja ljubimaca. Ključni zaključak studije jeste da samo posjedovanje psa nije garancija da će neko bolje prepoznati suptilne znakove bola.

Ranija istraživanja pokazala su da različite životinjske vrste pokazuju bol na različite načine. Kunići se, na primjer, često ukoče, što se može protumačiti kao strah. Za procjenu bola kod mačaka i konja sve se više koriste i skale izraza lica koje prate sitne pokrete mišića, poput stezanja očiju.

Šta preduzeti ako sumnjate na bol?

Prepoznavanje znakova bola kod ljubimca ključno je kako biste mogli brzo da reagujete. Time se može smanjiti i rizik od ujeda, koji su često povezani sa tim da se pas nosi sa hroničnim bolom. Bol može da dovede i do pojačane reakcije na zvukove, pri čemu se psi trzaju ili glasno laju na iznenadne i neobične zvuke.

Ako sumnjate da vašeg ljubimca nešto boli zbog nagle promjene u ponašanju ili kretanju, potražite savjet veterinara. Bol može da se ispolji vidljivo, kroz hramanje, letargiju ili gubitak želje za kretanjem i igrom. Ali lako je previdjeti suptilnije znakove poput drugačijeg treptanja, trenutnih zastoja u pokretu ili ukočenosti.

Istraživanja pokazuju da bi vlasnici trebalo da obrate pažnju na promjene u spavanju, nemir, pretjeranu privrženost, kao i neobično lizanje ili grickanje dijelova tijela. Čak i promjene u položaju ušiju, kvalitetu dlake ili načinu na koji krzno prianja uz kožu mogu da ukazuju na nelagodnost. Odbijanje dodira na određenim dijelovima tijela takođe je znak da je potreban veterinarski pregled.

Stoga, ako mislite da vašem psu treba dresura ili pomoć trenera za ponašanje zbog neke promjene, prvo provjerite da li je uzrok čudnog ponašanja zapravo bol.