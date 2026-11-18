Visoki računi za grijanje tokom zimske sezone često nisu samo posljedica poskupljenja energenata, već i načina na koji trošimo energiju i stanja samog objekta.

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Sa dolaskom prvih hladnih dana, mnogi od nas sa strepnjom otvaraju koverte sa računima za struju, gas ili centralno grijanje, pitajući se kako je potrošnja ponovo skočila iako nam u stanu nije ništa toplije nego ranije.

Često za to krivimo isključivo visoke cijene energenata, ne primjećujući da nam dragocjena toplota svakodnevno "curi" kroz sitne propuste u izolaciji i navikama. Dobra vijest je da za smanjenje ovih troškova ne morate uvijek da ulažete u skupo renoviranje, ponekad su dovoljne male promjene u načinu na koji koristite grijanje da biste osjetili značajno olakšanje u kućnom budžetu.

Vidi opis Zašto vam račun za grijanje raste i šta možete da uradite: 7 jednostavnih trikova za niže troškove već ovog mjeseca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: WonderKimber/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SOFIA KIM ART25/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: fotorauschen/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Apurbo12345/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Zašto račun za grijanje raste?

Gubici toplote kroz stolariju i zidove: Loše zaptiveni prozori i vrata glavni su krivci za odlazak toplote. Kroz sitne pukotine topao vazduh neprekidno izlazi, dok hladan ulazi, što primorava grijno tijelo da radi punim kapacitetom.

Loše zaptiveni prozori i vrata glavni su krivci za odlazak toplote. Kroz sitne pukotine topao vazduh neprekidno izlazi, dok hladan ulazi, što primorava grijno tijelo da radi punim kapacitetom. Neodržavan grijni sistem: Vazduh zarobljen u radijatorima sprečava pravilno kruženje tople vode, zbog čega je radijator hladan pri vrhu, a sistem troši više energije da bi zagrijao prostoriju. Sličan problem pravi i kamenac u bojlerima i kotlovima.

Vazduh zarobljen u radijatorima sprečava pravilno kruženje tople vode, zbog čega je radijator hladan pri vrhu, a sistem troši više energije da bi zagrijao prostoriju. Sličan problem pravi i kamenac u bojlerima i kotlovima. Pogrešne navike u regulaciji temperature: Mnogi gase grijanje potpuno kada izađu iz stana, a zatim ga pojačavaju na maksimum po povratku. Zagrijavanje potpuno ohlađenih zidova zahtijeva mnogo više energije nego održavanje umjerene, konstantne temperature.

Mnogi gase grijanje potpuno kada izađu iz stana, a zatim ga pojačavaju na maksimum po povratku. Zagrijavanje potpuno ohlađenih zidova zahtijeva mnogo više energije nego održavanje umjerene, konstantne temperature. Zaklonjeni radijatori : Teške zavjese koje padaju preko grijnih tijela ili namještaj postavljen neposredno ispred njih blokiraju širenje toplote po prostoriji, pa toplota ostaje zarobljena uz zid i prozor.

: Teške zavjese koje padaju preko grijnih tijela ili namještaj postavljen neposredno ispred njih blokiraju širenje toplote po prostoriji, pa toplota ostaje zarobljena uz zid i prozor. Nepravilno provjetravanje: Držanje prozora otvorenog „na kip“ satima hladi zidove oko prozora i troši energiju, dok se vazduh u prostoriji zapravo sporo mijenja.

Šta možete da uradite odmah?

1. Smanjite temperaturu za samo jedan stepen: Svaki stepen niže na termostatu smanjuje potrošnju energije za oko 6%. Optimalna dnevna temperatura u boravišnim prostorijama je između 20°C i 21°C, dok je za spavaću sobu dovoljno 17°C do 18°C.

2. Postavite dihtung trake: Samoljepljive gumene ili silikonske trake za prozore i ulazna vrata su jeftino rješenje koje se postavlja za desetak minuta, a odmah zaustavlja promaju.

3. Odzračite radijatore: Na početku i tokom grijne sezone ispustite vazduh iz radijatora pomoću ključića za odzračivanje dok ne krene da izlazi tanak mlaz vode. Time se vraća puna efikasnost grijnog tijela.

4. Oslobodite grijna tijela: Skratite ili sklonite zavjese koje prekrivaju radijatore i odmaknite garniture za sjedenje barem 15 do 20 centimetara od njih kako bi topao vazduh nesmetano cirkulisao.

5. Provjetravajte kratko i intenzivno: Umjesto držanja prozora odškrinutim, otvorite ih širom na 5 minuta nekoliko puta dnevno. Vazduh će se potpuno osvježiti, a zidovi i namještaj neće stići da se ohlade.

6. Iskoristite sunce i roletne: Tokom sunčanih zimskih dana podignite roletne i razmaknite zavjese kako bi sunčeva toplota prirodno zagrijala prostor. Čim padne mrak, spustite roletne i navucite zavjese jer one služe kao dodatni izolacioni sloj.

7. Postavite reflektujuću foliju iza radijatora: Ako su radijatori postavljeni na spoljašnjim zidovima, lijepljenje aluminijumske izolacione folije iza njih vraća toplotu nazad u sobu umjesto da grije spoljašnji zid.

Izvor: mdbildes/Shutterstock

Dugoročna rješenja koja se isplate

Ako planirate veća ulaganja, ugradnja termostatskih ventila na svaki radijator omogućava preciznu kontrolu temperature po prostorijama (na primjer, hladnije u hodniku i spavaćoj sobi, toplije u dnevnoj). Takođe, redovan godišnji servis kotla ili toplotne pumpe obezbjeđuje bezbjedan rad i sprečava skokove u potrošnji usljed zaprljanih komponenti.