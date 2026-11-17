Eko toplane traže hitnu reakciju Grada Banjaluka i 12 miliona KM godišnje. U suprotnom najavljuju restriktivni režim isporuke grijanja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Eko toplane Banjaluka upozorile su da bi mogle uvesti restriktivni režim isporuke toplotne energije ukoliko gradske vlasti hitno ne razmotre zahtjeve za finansijsku stabilizaciju sistema daljinskog grijanja. Preduzeće tvrdi da mu za nesmetano poslovanje nedostaje 12 miliona KM godišnje.

U zvaničnom zahtjevu, upućenom 16. novembra Skupštini grada i gradonačelniku Banjaluke, Eko toplane zatražile su održavanje hitnog radnog sastanka u roku od 48 časova.

Istovremeno traže da se pitanje finansiranja sistema daljinskog grijanja uvrsti na dnevni red sjednice Skupštine grada zakazane za 19. novembar.

Traže povećanje cijene grijanja ili novac iz budžeta

Iz Eko toplana navode da je za stabilno funkcionisanje sistema potrebno obezbijediti dodatnih 12 miliona KM godišnje.

Taj novac, prema njihovom prijedlogu, mogao bi biti obezbijeđen povećanjem cijene toplotne energije, dodjelom tekućeg granta iz gradskog budžeta ili kombinacijom ove dvije mjere.

Preduzeće zahtijeva da odbornici na predstojećoj sjednici razmotre i odluče o zahtjevima za povećanje cijene grijanja i dodjelu finansijske podrške.

Podsjećaju da su oba zahtjeva nadležnim gradskim organima dostavljena još 9. aprila ove godine, ali da odluke do sada nisu donesene.

Ukoliko u ostavljenom roku ne bude održan sastanak sa predstavnicima Grada, odnosno ako pitanje finansiranja ne bude razmatrano na sjednici Skupštine grada, Upravni odbor Eko toplana najavljuje sprovođenje ranije donesene odluke o restriktivnom režimu proizvodnje i isporuke toplotne energije.

To, kako objašnjavaju, ne bi značilo obustavu grijanja, već smanjenje proizvodnje i isporuke toplotne energije na nivo potreban za održavanje minimalne propisane temperature u grijanim prostorijama.

Prema gradskoj odluci, ta temperatura iznosi 20 stepeni Celzijusa, uz dozvoljeno odstupanje od jednog stepena.

Iz Eko toplana ističu da bi ova mjera bila usmjerena na očuvanje funkcionalnosti sistema u uslovima smanjene likvidnosti i ograničenih finansijskih sredstava.

U zahtjevu upućenom gradskim vlastima naglašeno je da se problem finansiranja grijanja mora rješavati zajedničkim djelovanjem nadležnih institucija.

„Ovaj zahtjev nije pitanje poslovne politike preduzeća, već pitanje očuvanja komunalne usluge od javnog značaja i javne komunalne infrastrukture od vitalnog značaja za Grad“, naveli su iz Eko toplana.

Dodaju da su prethodnih godina više puta upozoravali gradske institucije na rast troškova poslovanja, potrebu usklađivanja cijena grijanja i neophodnost finansijske podrške.

Međutim, kako tvrde, uprkos brojnim zahtjevima i urgencijama, sistemsko rješenje za nedostajuće prihode nije pronađeno.

Iz Eko toplana poručuju da dalje odlaganje odluka nije prihvatljivo, posebno imajući u vidu da je grijna sezona već počela.

Prema njihovim navodima, nesrazmjer između prihoda i rashoda ugrožava finansijsku stabilnost preduzeća i otežava nabavku resursa neophodnih za redovnu proizvodnju i isporuku toplotne energije.

Od gradskih vlasti očekuju hitno postupanje kako bi se spriječilo dodatno pogoršanje finansijske situacije i obezbijedilo stabilno grijanje za građane Banjaluke.