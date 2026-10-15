Hladni radijatori na početku sezone: Zbog dotrajale mreže bez grijanja više banjalučkih ulica i fakulteta

Sezona grijanja u Banjaluci zvanično je počela, ali zbog starosti i dotrajalosti distributivne mreže već su zabilježeni prvi kvarovi, pa je isporuka toplotne energije u prekidu u više ulica i na fakultetima, saopšteno je iz preduzeća "Eko toplane".

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Zbog sanacije ovih kvarova, grijanja trenutno nema u dijelovima ulica Gavre Vučkovića, Vase Glušca, Novice Cerovića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Petra Kočića, Prvog krajiškog korpusa, Majke Knežopoljke i Beogradske. Takođe, isporuka je u prekidu u Studentskom domu "Nikola Tesla", te na Ekonomskom, Mašinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu.

Zabilježen je i kvar na vrelovodu kojim se napajaju potrošači u ulicama Majke Jevrosime, Jovana Raškovića i Svete kraljice Jelene. Taj problem je danas riješen i uredno snabdijevanje većine potrošača na toj trasi očekuje se tokom dana, izuzev dijela ulice Majke Jevrosime gdje je u toku sanacija lokalnog kvara.

"Sve raspoložive tehničke ekipe su na terenu i aktivno rade na lociranju i sanaciji kvarova kako bi se u što kraćem roku uspostavio uredan režim isporuke", navodi se u saopštenju.

Iako su proizvodni kapaciteti, kako tvrde u ovom preduzeću, u potpunosti bili spremni još od 1. oktobra, problem predstavlja distributivna mreža koja je u vlasništvu Grada Banjaluka, a koju "Eko toplane" samo održavaju.

"Zbog nedovoljnih sredstava, tokom ovogodišnjeg remontnog perioda nije bilo moguće realizovati sve potrebne zahvate na dotrajalim dionicama mreže. Zbog toga i dalje postoji mogućnost kvarova, posebno na samom početku grijne sezone", pojašnjavaju iz "Eko toplana".

Kako bi se obezbijedila kvalitetna isporuka energije, zaposleni ulažu maksimalne napore da sve probleme riješe u najkraćem roku, a korisnike mole za razumijevanje.

"Tehničke ekipe ulažu maksimalne napore kako bismo sve kvarove sanirali u najkraćem mogućem roku i svim potrošačima obezbijedili neometanu i kvalitetnu isporuku toplotne energije", ističe se na kraju saopštenja.