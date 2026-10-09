Pred početak sezone grijanja u Banjaluci: "Eko toplane" od subote kreću sa testiranjem sistema i toplim probama

"Eko toplane Banjaluka" saopštile su da od sutra, 10. oktobra, počinju sa funkcionalnim probama sistema, koje uključuju i takozvane tople probe pred zvanični početak predstojeće sezone grijanja.

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Iz ovog preduzeća pojašnjavaju da će korisnicima sukcesivno i djelimično biti isporučivana toplotna energija, kako bi se obavila neophodna provjera rada sistema pod pritiskom nakon međusezonskog perioda mirovanja.

Iz "Eko toplana" posebno naglašavaju da funkcionalne probe ne podrazumijevaju početak sezone grijanja, te apeluju na potrošače da ne upućuju prijave kvara Korisničkom servisu ukoliko im radijatori nisu topli.

S druge strane, svaku havariju na mreži potrebno je hitno prijaviti.

"Ako dođe do curenja vode na instalacijama, neophodno je odmah prijaviti na besplatan info broj 0800 502 12, kako bismo izašli na teren i ispustili vodu iz dijela sistema, dok se kvar ne otkloni", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, iz preduzeća savjetuju potrošačima da u narednom periodu, prije nego što sezona grijanja zvanično počne, obave posljednje provjere unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija. To podrazumijeva odzračivanje radijatora, aktiviranje kalorimetara, te provjeru ventila i termostatskih glava na radijatorima, kako bi se kasnije omogućila neometana i kvalitetna isporuka toplotne energije svim korisnicima.