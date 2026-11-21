Porodice poginulih u požaru u kočanskoj diskoteci "Puls" strahuju da bi više od 200 svjedoka, koliko je predložila odbrana, moglo dodatno da produži sudski postupak i odloži trenutak kada će dočekati pravdu za svoje najmilije, prenose makedonski mediji.

Izvor: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI/STRINGER / AFP / Profimedia

Roditelji i članovi porodica stradalih izražavaju nezadovoljstvo dosadašnjim tokom postupka, a posebno ponašanjem dijela advokata optuženih. Iako su neki od prijedloga odbrane u međuvremenu povučeni, roditelji smatraju da veliki broj predloženih svjedoka vodi ka nepotrebnom odugovlačenju suđenja.

Na pitanje da li vjeruju da se toliki broj svjedoka predlaže kako bi se dobilo na vremenu, odgovorili su kratko i jasno: "Tačno, samo za тоа. Odugovlači se i razvodnjava cijela situacija."

Porodice ističu da im svako novo ročište predstavlja ogroman psihički teret. Stalna putovanja iz Kočana u Skoplje, praćenje svjedočenja i ponovno suočavanje sa detaljima tragedije dodatno produbljuju njihovu bol, dok ih, kako navode, posebno pogađa nedostatak poštovanja od strane pojedinih branilaca.

"Niko nas ne pita kako preživljavamo svako ročište, kako nam je bilo prethodnog dana i kako se osjećamo kada idemo na suđenje", poručuju roditelji.

Sa druge strane, Aleksandar Naunov ocijenio je da je dosadašnji tempo suđenja intenzivan, sa otprilike jednim ročištem sedmično, te izrazio nadu da će u narednom periodu biti zakazivano i više termina.

Vidi opis Suđenje za tragediju u Kočanima: Porodice poginulih strahuju da odbrana sa 200 svjedoka kupuje vrijeme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Porodice naglašavaju da ne traže ograničavanje prava optuženih, već da se proces odvija u razumnom roku i da presuda bude donesena na osnovu dokaza. Uprkos fizičkoj i psihičkoj iscrpljenosti, poručuju da neće odustati od zahtjeva da se utvrdi puna odgovornost za smrt njihovih najbližih.

Tragedija u diskoteci "Puls" u Kočanima dogodila se 16. marta 2025. godine, oko 2.35 časova poslije ponoći, tokom nastupa grupe DNK. U požaru su poginule 63 osobe, dok je više od 200 povrijeđeno.

Požar su izazvale iskre pirotehničkih sredstava aktiviranih tokom nastupa, nakon čega se vatra munjevito proširila na plafon objekta. Prema optužnici, diskoteka je radila bez ispunjenih minimalnih tehničkih uslova, uz nepravilnosti u dokumentaciji i rekonstrukcijama i bez adekvatnog sistema protivpožarne zaštite, dok je u objektu bilo više gostiju od dozvoljenog kapaciteta, a evakuacija je bila otežana zbog uskog izlaza.

Suđenje je počelo 19. novembra 2025. godine u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, gdje su na optuženičkoj klupi 34 fizička i tri pravna lica, koja tužilaštvo tereti za teška djela protiv opšte sigurnosti. Istovremeno, vodi se i poseban postupak protiv policijskih službenika u vezi sa kontrolama rada tog objekta.