Predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da na nivou BiH neće biti razgovora o formiranju vlasti i institucija dok ne budu riješena pitanja o imovini, Ustavnom sudu BiH i OHR-u.

Izvor: Srna

Minić je istakao da nema više modaliteta za razgovor o formiranju institucija dok postoje one koje ruše Republiku Srpsku.

"Pokazali smo politički i institucionalni kapacitet. Dok se ove stvari ne riješe, na nivou BiH nema više razgovora", istakao je Minić komentarišući jučerašnju odluku Ustavnog suda BiH kojom je osporen veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

(Srna)