Spasilačke ekipe čamcima pretražuju više lokacija između naselja Konik i Skalin u potrazi za šestogodišnjim djetetom koje je danas upalo u rijeku Ribnicu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Nestanak djeteta prijavljen je u 14.08 časova nakon čega su ekipe raspoređene do ušća u rijeku Moraču.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorica Marko Radulović, koji koordiniše akcijom potrage za nestalim dječakom, rekao je da će se potraga nastaviti i tokom noći.

"Nažalost, u ovom momentu nemamo nikakvih noviteta. Naše jedinice su rasprostranjene duž rijeke Ribnice", izjavio je Radulović za Televiziju Crne Gore.

On je rekao da je policija pozvala i dodatne snage i da radi sve što je u njihovoj moći da nađu dijete.

"Tražićemo i sutra da vidimo hoćemo li naći dijete, jer, nažalost, do sada su sve manje šanse da preživi", rekao je Radulović.

Policiji su građani prijavili da su vidjeli kako je dijete upalo u rijeku.

Prema informacijama iz policije, dijete ima šest godina.

Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije.

Situacija je veoma složena, zbog visokog vodotoka i brzine rijeke u pojedinim dijelovima.