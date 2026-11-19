Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja povećan na 25.

Izvor: Mihai BARBU/European Commission

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom.

Državni ministar za evropske poslove i odbranu Irske Tomas Birn, koji predsjedava Međuvladinom konferencijom, rekao je da je savjet danas postigao saglasnost o privremenom zatvaranju još dva pregovaračka poglavlja.

Crna Gora je zatvorila Poglavlje 16 – Porezi i Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Do sada je zatvorila 25 pregovaračkih poglavlja, odnosno više od tri četvrtine.

Birn je naglasio da je ovaj rezultat ostvaren prije svega zahvaljujući napornom radu i reformama koje je sprovela Crna Gora, prenose crnogorski mediji.

Evropski komesar za proširenje Marta Kos rekla je da je zatvoreno 13 poglavlja od početka godine, da je Crna Gora na trećem mjestu po broju poglavlja koja su zatvorena u jednoj godini, iza Litvanije i Letonije, a velika je mogućnost da će ih i prestići.

Ministar evropskih poslova Crne Gore Maida Gorčević rekla je da je taj uspjeh pokazatelj da reforme mogu dovesti zemlje kandidate do članstva.