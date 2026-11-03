Crna Gora sve bliže ulasku u EU: Otkriven datum mogućeg potpisivanja pristupnog ugovora

Evropska komisija će sutra objaviti smjernice sa vremenskim rokovima za završetak pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Izvor: Predrag Jankovic/Shutterstock /Mondo/Stefan Stojanović

Evropska komisija će sutra, uz Izvještaj o napretku država u procesu proširenja, objaviti i smjernice sa vremenskim rokovima i koracima za završetak pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, zemlje koja je najviše napredovala u tom procesu.

Jutarnji list imao je uvid u nacrt ovog dokumenta, koji će sutra biti usvojen na sastanku kolegijuma Evropske komisije.

Prema planu Evropske komisije, Crna Gora bi do kraja ove godine trebalo da zatvori sva preostala poglavlja. Njih šest trebalo bi da zatvori tokom novembra, a preostalih šest tokom decembra. Na proljeće bi trebalo da se završi rad na pisanju nacrta pristupnog ugovora, a jun je indikativni rok za potpisivanje pristupnog ugovora.

Do tada bi taj ugovor trebalo da bude prihvaćen od svih 27 država članica EU i Crne Gore, kao i preveden na sve službene jezike Unije i na crnogorski. Komisija bi do tada trebalo da potvrdi spremnost Crne Gore za članstvo, a Evropski parlament da da saglasnost.

Komisija se u ovom dokumentu ipak ograđuje, uz napomenu da ovaj indikativni vremenski okvir ne prejudicira konačni ishod, niti brzinu pregovora ili bilo koju odluku Savjeta, Komisije ili Evropskog parlamenta.

"Po prirodi pristupnih pregovora, čija brzina zavisi od napretka Crne Gore u ispunjavanju zahtjeva za članstvo, ovaj indikativni vremenski okvir ne prejudicira ni ishod ni brzinu pregovora ili bilo koju odluku Savjeta, Komisije ili Evropskog parlamenta", navodi se u tekstu.

Komisija će i nakon završetka pristupnih pregovora pratiti nastavak ispunjavanja uslova od strane Crne Gore. Međutim, ovogodišnji izvještaj o napretku trebalo bi da bude i posljednji za Crnu Goru jer će se ubuduće, sve do članstva, ukoliko pregovori budu završeni, izrađivati "izvještaj o monitoringu".

U slučaju ozbiljnog nazadovanja Crne Gore, kao krajnja mjera može se koristiti i instrument odlaganja stupanja u članstvo.

Osim za Crnu Goru, Evropska komisija će sutra objaviti smjernice sa vremenskim okvirima i za Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu.

Međutim, za njih Evropska komisija navodi da su ciljevi završetka pregovora, u slučaju Albanije do kraja 2027. godine, "njihova ambicija", nakon čega Komisija pominje rokove u kojima bi pojedina poglavlja trebalo da budu zatvorena kako bi se ti ciljevi ostvarili.

Albanija, koja je nakon Crne Gore najviše napredovala, mora da zatvori još čak 31 poglavlje, pa se završetak pristupnih pregovora do kraja sljedeće godine brojnim diplomatama EU čini preambicioznim.

(Jutarnji list/Mondo)