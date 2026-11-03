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Milo Đukanović stigao u Viši sud u Podgorici: Biće saslušan zbog afere "Telekom", slučaj ponovo otvoren

Milo Đukanović stigao u Viši sud u Podgorici: Biće saslušan zbog afere "Telekom", slučaj ponovo otvoren

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović stigao je u Viši sud u Podgorici zbog saslušanja u slučaju "Telekom".

Milo Đukanović na saslušanju u Višem sudu u Podgorici: Afera Telekom Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović stigao je u Viši sud u Podgorici, gdje bi pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem trebalo da bude saslušan povodom slučaja poznatog kao predmet "Telekom", piše agencija Tačno.

Sa njim je, pišu podgoričke Vijesti, stigla i njegova advokatica Svetlana Vujanović, bivša sudija Vrhovnog suda i nekadašnja prva dama Crne Gore.

Saslušanje se odnosi na sumnje u korupciju tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma 2005. godine, odnosno na navode da je preko konsultantskih ugovora prikrivana isplata mita.

Saslušanje je predložila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović, koja je preuzela krivično gonjenje u ime države nakon što je Specijalno državno tužilaštvo u avgustu prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), uz obrazloženje da je nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.

Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda zauzelo je, međutim, stav da u ovom predmetu nije nastupila zastara, nakon čega je omogućeno sprovođenje predloženih dokaznih radnji.

MANS je krivičnom prijavom iz 2019. godine obuhvatio Mila i njegovu sestru Anu Đukanović, kao i više drugih osoba, zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom privatizacije "Telekoma".

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Milo Đukanović Crna Gora

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