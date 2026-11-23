Draško Stanivuković kritikovao je MUP Srpske zbog kažnjavanja vozača bilborda sa političkim preletačima i zatražio objašnjenje za prekršajne naloge.

Izvor: X/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković kritikovao je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog izdavanja prekršajnih naloga osobama koje voze bilborde sa prikazima političkih preletača, ocijenivši da bi nadležni trebalo da ispituju okolnosti političkih prelazaka, a ne da kažnjavaju one koji na njih ukazuju.

Stanivuković je u objavi poručio da je kažnjavanje vozača bilborda, umjesto preispitivanja političke trgovine i moguće korupcije, potpuno pogrešno postavljanje prioriteta.

„Od kada je to javno ukazivanje na negativne političke pojave i postupke pojedinaca remećenje javnog reda i mira?“, upitao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, građani imaju pravo da govore o političarima koji su promijenili stranku ili politička uvjerenja, naročito ako smatraju da je njihovo povjerenje izigrano.

Stanivuković je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da javnosti objasni na osnovu čega su izdati prekršajni nalozi.

„Zato od MUP-a Republike Srpske očekujem da objasni po kom osnovu je izdao ove prekršajne naloge i gdje je u konkretnom slučaju utvrđeno remećenje javnog reda i mira“, naveo je Stanivuković.

On smatra da bi, umjesto postupanja protiv osoba koje ukazuju na političke prelaske, trebalo ispitati razloge zbog kojih pojedinci mijenjaju političke stranke.

„Ako već postoji potreba da se nešto ispituje, neka se ispitaju političke okolnosti, razlozi i eventualni interesi zbog kojih pojedinci mijenjaju političke dresove, a ne oni koji na takve pojave ukazuju“, poručio je.

Кажњавати и прогањати оне који возе билборде на којима су приказани политички прелетачи, а не преиспитивати политичку трговину и очигледну корупцију, представља потпуно погрешно постављање приоритета.Од када је то јавно указивање на негативне политичке појаве и поступке појединаца ремећење јавног реда и мира? Ако је неко прешао из једне политичке опције у другу, ако је промијенио политичка увјерења, ставове или страну онда када му је то одговарало, грађани чије је повјерење изиграно и уновчено имају право да о томе говоре, можда чак и са више легитимитета него било ко други.Зато од МУП-а Републике Српске очекујем да објасни по ком основу је издао ове прекршајне налоге и гдје је у конкретном случају утврђено ремећење јавног реда и мира.И још нешто: ако већ постоји потреба да се нешто испитује, нека се испитају политичке околности, разлози и евентуални интереси због којих појединци мијењају политичке дресове, а не они који на такве појаве указују.Нажалост, ова власт живи и опстаје управо на „папцима“ и куповини политичке подршке. И да будемо сасвим јасни: није проблем у онима који показују прелетаче. Много је важније питање - колико кошта један „прелет“ и са колико је пресједања та карта купљена? — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)November 23, 2026

"Ova vlast živi i opstaje na papcima"

Stanivuković je iznio i optužbe na račun aktuelne vlasti, tvrdeći da se njena politička podrška zasniva na stranačkim prelascima.

„Nažalost, ova vlast živi i opstaje upravo na 'papcima' i kupovini političke podrške“, naveo je Stanivuković.

Dodao je da je važnije pitanje šta stoji iza promjena stranačke pripadnosti nego ko na takve pojave javno ukazuje.

„I da budemo sasvim jasni: nije problem u onima koji pokazuju preletače. Mnogo je važnije pitanje – koliko košta jedan 'prelet' i sa koliko je presjedanja ta karta kupljena?“, zaključio je Stanivuković.