Snažno nevrijeme pogodilo je Mostar tokom noći. Obilna kiša poplavila je brojne ulice, a začepljeni šahtovi otežali su oticanje vode.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Snažno nevrijeme zahvatilo je Mostar tokom prethodne noći, a nakon obilnih padavina brojne gradske ulice i dijelovi više naselja su pod vodom.

Kiša je padala tokom cijelog dana, a nešto prije 22.00 časa počelo je i grmljavinsko nevrijeme. Voda se zadržala na Aveniji, u Splitskoj ulici, Ulici kralja Zvonimira i Ulici Ante Starčevića, kao i na Carinskom i Titovom mostu.

Začepljeni šahtovi otežali su oticanje vode, pa su pojedini građani samoinicijativno izašli na ulice i čistili ih.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje koje je bilo na snazi od nedjelje u 18.00 časova do ponedjeljka u tri časa ujutro.