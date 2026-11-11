Stravična oluja paralisala Portugal: Otkazano 200 letova, zatvorene škole, ulice poplavljene...

Snažna oluja Čarls paralisala je Portugal obilnim padavinama i orkanskim vjetrom, zbog čega su zatvorene škole, otkazane stotine letova, a na snazi je crveni meteoalarm.

Izvor: X/@metoffice

Snažna oluja Čarls pogodila je Portugal, donoseći obilne kiše, poplave i vjetrove koji u pojedinim područjima dostižu brzinu veću od 130 kilometara na sat. Vlasti su zatvorile škole, otkazane su stotine letova, a građani su pozvani da izbjegavaju nepotrebna putovanja.

U zemlji je proglašeno stanje pripravnosti koje će trajati do ponoći. Za dijelove centralnog i južnog Portugala izdata su crvena meteorološka upozorenja zbog obilnih padavina, dok su za druga područja na snazi narandžasta i žuta upozorenja.

Posebno je pogođen Lisabon, gdje su obilne kiše već u jutarnjim satima izazvale poplave. U blizini željezničke stanice Orijente pojedini automobili ostali su djelimično potopljeni, a prema podacima distributera električne energije "E-Redes", oko 2.000 potrošača ostalo je bez struje.

Hitne službe zabilježile su najmanje 60 intervencija povezanih sa nevremenom na kopnenom dijelu zemlje, uglavnom zbog poplava. Najteže su pogođeni šire područje Lisabona i poluostrvo Setubal.

Wind gusts of at least 45 to 50mph from #StormCharles here in Fuerteventura this afternoon! https://t.co/LlFFBQDcxt — MetWatch ☈ (@MetWatchUK)November 11, 2026

Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost pojave rijetkog i posebno opasnog fenomena poznatog kao "sting džet". Riječ je o snažnoj vazdušnoj struji koja se iz viših slojeva oluje naglo spušta prema tlu i može izazvati razorne udare vjetra brzine veće od 160 kilometara na sat.

Posebno je ugroženo šire područje Lisabona, gdje bi taj fenomen mogao da se razvije tokom srijede. Portugalski meteorolozi ističu da postoje naznake njegovog mogućeg nastanka, ali da ga je veoma teško predvidjeti.

Sličan fenomen zabilježen je početkom godine tokom oluje Kristin, koja je izazvala velika razaranja u centralnom Portugalu.

Otkazano više od 200 letova

Zbog nevremena su u srijedu zatvorene škole i javne službe koje nisu nužne za svakodnevno funkcionisanje. Prema podacima portugalske novinske agencije Lusa, na aerodromima u Lisabonu i Faru otkazana su najmanje 222 dolazna i odlazna leta, dok je još 16 letova otkazano na Madeiri.

Storm Charles is set to bring disruptive weather to Madeira, Portugal and Spain over the coming daysStrong winds will be followed by heavy rainfall, with some areas potentially seeing more than a month's worth of rain in 24 hoursFor more updates https://t.co/Vk1wf9R8ic https://t.co/WGZsm28pDr — Met Office (@metoffice)November 10, 2026

Vlasti su zatvorile i ulaze u 18 luka te pozvale stanovništvo da se ne približava vodotokovima, šumovitim područjima i izloženim dijelovima obale.

Na Madeiri vjetar jači od 130 kilometara na sat

Oluja je prethodno pogodila atlantsko ostrvo Madeiru, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 130 kilometara na sat. U planinskim područjima u samo šest sati palo je više od 240 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Hitne službe tokom noći intervenisale su 137 puta zbog poplava, srušenih stabala i odrona koji su blokirali saobraćajnice.

Nevrijeme je zahvatilo i susjednu Španiju, gdje je oko 3.000 stanovnika mjesta Pjedralaves, u provinciji Avila, evakuisano zbog straha da brana Orkaho neće izdržati očekivane obilne kiše.

U dijelovima Ekstremadure i provincije Avila na snazi su crvena upozorenja, dok su velika područja južne i istočne Španije pod narandžastim upozorenjima zbog obilnih padavina i jakog vjetra.

Prema portugalskoj meteorološkoj službi, udari vjetra u pojedinim područjima mogli bi da dostignu i 140 kilometara na sat, a talasi uz atlantsku obalu čak 13 metara. Portugal se istovremeno nalazi pod uticajem još jedne oluje, Brune, koja predstavlja zaseban meteorološki sistem.

Prema izvještaju agencije Asošijeted pres, ovo je prvo zatvaranje svih škola u Portugalu zbog oluje u posljednjih nekoliko decenija.

(Mondo.rs)