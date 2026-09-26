Vremenski haos u Americi: Sjeveroistok paralisala oluja, dok tri uragana bjesne nad Pacifikom

Snažna oluja pustoši sjeveroistok SAD, gdje je zbog poplava i vjetrova proglašeno vanredno stanje, dok na Pacifiku istovremeno bjesne tri uragana, od kojih jedan prijeti Havajima.

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Snažna sjeveroistočna oluja nastavila je u subotu da pogađa sjeveroistok SAD, noseći sa sobom obilnu kišu, snažne vjetrove, obalske poplave i eroziju plaža. Meteorolozi upozoravaju da bi opasni uslovi mogli potrajati tokom cijelog vikenda, a kiša i jaki udari vjetra u dijelovima Nove Engleske i do ponedjeljka. Istovremeno se nad Pacifikom razvijaju tri uragana, od kojih jedan prijeti Havajima katastrofalnim poplavama.

Najveća opasnost prijeti obalskim područjima od Njujorka do Nove Engleske, gdje se očekuju poplave, rušenje stabala i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Vanredno stanje proglašeno je u pogođenim dijelovima Njujorka, uključujući grad Njujork i Long Ajlend.

Američka Nacionalna meteorološka služba upozorava na "dugotrajni period snažnih vjetrova, uzburkanog mora i obilne kiše, dok bi oluja mogla izazvati i znatne poremećaje u vazdušnom saobraćaju".

Meteorolozi su upozorili da bi posljedice rane sezonske sjeveroistočne oluje moglo osjetiti do 40 miliona ljudi u više američkih saveznih država. Do petka ujutru već je zahvatila obalska područja Roud Ajlenda, Masačusetsa i Konektikata, kao i njujorški Long Ajlend. Vrhunac oluje očekuje se u subotu. Posljedice oluje već se osjećaju u Sjevernoj Karolini i duž srednjoatlantske obale, gdje su zabilježeni snažni vjetrovi, poplave tokom plime i erozija plaža.

"Snažni vjetrovi i uzburkano more, uz dugotrajni period stalne kiše širom regiona, očekuju se tokom cijelog vikenda", upozorila je bostonska kancelarija američke Nacionalne meteorološke službe u objavi na mreži X, dodajući da bi kiša mogla potrajati do ponedjeljka. Glavne brige su erozija plaža, obalske poplave i šteta od vjetra, uključujući rušenje grana i prekide u snabdijevanju električnom energijom. Oluja bi mogla prouzrokovati kašnjenja i otkazivanja letova širom regiona, upozorila je američka Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA).

Na području Bostona očekuje se između 76 i 127 milimetara kiše, a u saveznoj državi Mejn između 50 i 100 milimetara kiše. U Njujorku su već na snazi upozorenja, a guvernerka Keti Hočul proglasila je vanredno stanje za grad Njujork, okrug Vestčester, kao i Naso i Safok na Long Ajlendu. Meteorološki servis AccuWeather objavio je da se uz obalu od Nju Džerzija do Mejna očekuju vjetrovi brzine između 40 i 60 milja na sat (približno 65 do 97 km/h), dok bi u Montauku u saveznoj državi Njujork i okolini udari mogli dostizati i 80 milja na sat (oko 129 km/h).

Uragani na Pacifiku

Ekstremni vremenski uslovi zabilježeni su i na Pacifiku, gdje su uragani Nolo, Odalis i Polo u petak donosili različite posljedice.

Nolo je prijetio Havajima i očekivalo se da će ojačati u snažan uragan 3. kategorije dok rano u subotu bude prolazio oko 130 kilometara južno od Velikog ostrva. Iako se nije očekivalo da će direktno pogoditi kopno, stručnjaci AccuWeather-a upozorili su da će Nolo donijeti "pet dana obilnih kiša do ponedjeljka, katastrofalne poplave i odrone tla".

Polo, koji je početkom nedjelje vrlo brzo ojačao iz tropske oluje u snažan uragan 5. kategorije, u petak se i dalje nalazio nad morem, oko 400 kilometara jugozapadno od obale meksičke savezne države Halisko. Njegovi vjetrovi brzine oko 257 km/h "vjerovatno će izazvati po život opasne talase, snažne povratne morske struje i obalske poplave", saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Prema prognozama, oluja bi zatim trebalo da promijeni smjer i u nedjelju uveče ili u ponedjeljak ujutru stigne do kopna negde na području poluostrva Donja Kalifornija, ali kao znatno oslabljeni uragan.

Odalis, uragan 4. kategorije, prema prognozama bi trebalo da ostane nad otvorenim morem, uz malo ili nimalo posljedica po kopno.

El Ninjo, koji je ove sezone doprinio nastanku 18 imenovanih oluja u pacifičkom basenu, na Atlantiku je imao suprotan efekat. Tamo se, prvi put od 1914. godine, do 21. septembra nije razvio nijedan uragan.

Sezone uragana i na Pacifiku i na Atlantiku traju do 30. novembra.

(Jutarnji/MONDO)