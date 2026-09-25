Tragedija na granici Hrvatske i Slovenije: Pet migranata se utopilo u Kupi tokom pokušaja prelaska

Pet migranata utopilo se danas u Kupi kod mjesta Damalj u Hrvatskoj kada su pokušali da pređu rijeku prema Sloveniji.

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Policajci su uz pomoć građana izvukli na obalu pet stranih državljana, dok je 14 prešlo rijeku i oni se nalaze na teritoriji Slovenije.

Policijskoj stanici Vrbovsko danas je oko 15.30 časova dojavljeno da se u rijeci, na pograničnom području u blizini Severina na Kupi, nalazi više lica, za koje se pretpostavlja da su migranti.

Policajci iz Delnica i Vrbovskog zajedno s vatrogascima, koji su se naknadno uključili u akciju, i dalje obilaze područje, prenose hrvatski mediji.