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Tragedija na granici Hrvatske i Slovenije: Pet migranata se utopilo u Kupi tokom pokušaja prelaska

Tragedija na granici Hrvatske i Slovenije: Pet migranata se utopilo u Kupi tokom pokušaja prelaska

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pet migranata utopilo se danas u Kupi kod mjesta Damalj u Hrvatskoj kada su pokušali da pređu rijeku prema Sloveniji.

Pet migranata se utopilo u Kupi tokom pokušaja prelaska Izvor: Massimo Todaro/Shutterstock

Policajci su uz pomoć građana izvukli na obalu pet stranih državljana, dok je 14 prešlo rijeku i oni se nalaze na teritoriji Slovenije.

Policijskoj stanici Vrbovsko danas je oko 15.30 časova dojavljeno da se u rijeci, na pograničnom području u blizini Severina na Kupi, nalazi više lica, za koje se pretpostavlja da su migranti.

Policajci iz Delnica i Vrbovskog zajedno s vatrogascima, koji su se naknadno uključili u akciju, i dalje obilaze područje, prenose hrvatski mediji.

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