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Masovni protesti u Portugaliji zbog skupog goriva: Formirana kolona kamiona duga čak 150 kilometara (VIDEO)

Masovni protesti u Portugaliji zbog skupog goriva: Formirana kolona kamiona duga čak 150 kilometara (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Kamiondžije i vozači putničkih automobila protestovali su danas u Portugaliji zbog sve većih cijena goriva.

Masovni protesti u Portugaliji zbog skupog goriva Izvor: YouTube/Screenshot

Cijene goriva su zbog sukoba na Bliskom istoku povećane za 24 odsto u odnosu na prošlu godinu i dizel košta više od dva evra po litru.

Više stotina kamiona kretalo se sporo u konvoju na auto-putu u Portugaliji, a vozači automobila oglašavali su se sirenama na najvećem mostu u Lisabonu.

Konvoj kamiona bio je dug 150 kilometara, a kretao se iz mjesta Paredes na sjeveru ka gradu Koimbra u srednjem dijelu Portugalije.

U Lisabonu su demonstranti počeli protest dok su prelazili most koji povezuje predgrađa na južnoj obali rijeke Tagus.

Demonstranti traže povratak rada od kuće kao što je to bilo tokom pandemije te suspenziju naplate putarine i PDV-a od 23 odsto na gorivo.

Organizatori protesta traže i ostavku ministra ekologije Grase Karvaljo zbog njenih komentara da "građani voze sporije radi uštede goriva".

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Tagovi

gorivo cijene protest Portugal

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