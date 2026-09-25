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Hapšenje u Tesliću: Oduzeta droga, oružje i automobil

Hapšenje u Tesliću: Oduzeta droga, oružje i automobil

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policija je u Tesliću uhapsila A. A. zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Uhapšen u Tesliću zbog droge i oružja Izvor: PU Doboj

Policijski službenici Policijske stanice Teslić izvršili su juče, 24. septembra, oko ponoći, kontrolu putničkog automobila "Volkswagen" kojim je upravljao A. A. sa područja Teslića.

Tokom kontrole, kako je saopšteno iz policije, vozač je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

Pregledom lica policija je pronašla i uz potvrdu oduzela paketić sa bijelom praškastom materijom koja izgledom asocira na drogu "spid", ukupne težine oko 47,4 grama, kao i sedam paketića sa zelenom biljnom materijom koja izgledom asocira na marihuanu, ukupne težine oko 10,2 grama.

Izvor: PU Doboj

Pronađeni su i ručna bomba, jedan metak, digitalna vaga, kao i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge.

Policija je privremeno oduzela i automobil "Volkswagen", nakon što je uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno da A. A. ima dug po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 6.214,80 KM.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću istog dana izvršen je pretres stana, drugih prostorija i vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta 53 puščana metka i osam nosača za municiju.

A. A. je istog dana, uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima, predat Okružnom javnom tužilaštvu Doboj na dalje postupanje.

Iz policije navode da će oduzete materije i predmeti biti predmet daljeg postupanja nadležnih organa.

(Mondo)

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