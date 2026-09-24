Mladi Evropljani sve teže dolaze do stana: Šta se promijenilo za samo nekoliko decenija?

Prema izveštaju OECD-a, mlađe generacije imaju sve manje šanse za kupovinu nekretnine, dok se vlasništvo smanjuje u mnogim evropskim zemljama.

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Položaj mladih kroz istoriju prošao je brojne promjene. Mladi danas vode svoje bitke i sa izvjesnom dozom zrelosti pristupaju odraslom svijetu gdje se od njih očekuje da povlače bitne, životne poteze. Jedan od njih je kupovina stana.

Međutim, mlađe generacije u Evropi, kako pokazuju istraživanja, sve teže dolaze do sopstvenog doma i po stopama vlasništva nad nekretninama zaostaju za svojim roditeljima.

To pokazuju podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koji ukazuju na stambenu krizu koja najviše pogađa mlade i san o sopstvenoj kući ili stanu čini sve težim za ostvarivanje.

Zašto je mladima danas teže da kupe stan?

Stručnjaci OECD-a naveli su za Euronews Business da je vjerovatno riječ o nekoliko povezanih razloga, a jedan od krucijalnih jeste da je pristup stambenim kreditima postao teži, jer su rastuće kamatne stope od 2021. godine povećale troškove zaduživanja. Takođe, u mnogim zemljama OECD-a cijene nekretnina rasle su brže od prihoda.

"Relativno spor rast plata dodatno je smanjio priuštivost, pa je onima koji prvi put kupuju nekretninu teže da prikupe učešće i ispune uslove za kredit", navode stručnjaci.

Problem nije samo učešće za kredit

"Najvažnija prepreka je visina cijena nekretnina u odnosu na prihode generacija koje su stasavale nakon početka 2000-ih", rekao je za Euronews Business Džonatan Krib, zamjenik direktora Instituta za fiskalne studije (IFS), objašnjavajući pad u Ujedinjenom Kraljevstvu:

"Ne radi se samo o tome koliko je teško prikupiti učešće, već o tome da ljudi, čak i uz dovoljno veliko učešće, ne mogu da pozajme dovoljno novca da kupe dom u području u kojem žive ili u njegovoj blizini".

Dvocifreni pad zabilježile su i Danska (-13 procentnih poena), Austrija (-11) i Luksemburg (-10), dok su Njemačka i Švajcarska zabilježile pad od po 9 procentnih poena.

Nasuprot tome, snažan rast vlasništva porastao je sa 38 na 88 odsto u Slovačkoj, a u Češkoj sa 36 na 76 odsto. Poljska je zabilježila rast od 20 procentnih poena, sa 57 na 77 odsto.

Šta pokazuje izvještaj OECD-a?

Izvještaj OECD-a o kretanju bogatstva domaćinstava pokazuje da mlađe generacije u Evropi znatno teže dostižu nivo vlasništva, u odnosu na njihove roditelje u tom uzrastu. 60 odsto ljudi rođenih oko 1975. godine imalo je sopstvenu nekretninu do 32. godine. Za generaciju rođenu 1980. godine taj udio pao je na 58 odsto, a za rođene 1985. godine na samo 52 odsto.

Pad vlasništva u većini evropskih zemalja

Noviji podaci na nivou država potvrđuju da se ovaj trend nastavlja. Prema izvještaju OECD-a o izgledima za zapošljavanje za 2025. godinu, udio ljudi u tridesetim godinama koji posjeduju nekretninu u kojoj žive pao je u otprilike dvije trećine zemalja kada se uporede sredina devedesetih i posljednji dostupni podaci.

"Mlađe generacije imaju manje šanse da posjeduju dom nego što su ih imale prije tri decenije", navodi se u izvještaju.

Najveći pad stope vlasništva među ljudima u tridesetim godinama zabilježen je u Irskoj. Tamo je sredinom devedesetih 81 odsto njih imalo sopstveni dom, da bi taj broj posljednjih godina pao na 53 odsto.

Među pet najvećih evropskih ekonomija, Francuska je jedina zemlja u kojoj je stopa vlasništva porasla, i to za 4 procentna poena.

(EUpravo zato/Index)