Evropska zemlja proglašena najboljom za kupovinu kuće za odmor: Cijene nekretnina skočile 12,5 odsto i samo rastu

Španija je proglašena najboljim mjestom na svijetu za kupovinu kuće za odmor, dok vrijednost nekretnina nastavlja snažno da raste.

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Kuća za odmor ili čak nekoliko njih, gotovo se podrazumjeva među pripadnicima jedan odsto najbogatijih ljudi na svijetu. Ispostavilo se da je nekretnina na evropskoj obali i dalje snažan statusni simbol, baš kao što je oduvijek bila.

Čak sedam od deset najboljih mjesta za posjedovanje druge nekretnine, kada je riječ o imućnim pojedincima, nalazi se u Evropi, pokazala je studija kompanije Global Citizen Solutions, koja se bavi savjetovanjem u oblasti boravišnih dozvola i državljanstva. Među njima se na prvom mjestu našla Španija.

Sa rastom cijena nekretnina od 12,5 odsto, najboljom ocjenom kvaliteta života među analiziranim destinacijama, velikim brojem sunčanih dana, razvijenom luksuznom infrastrukturom i velikim tržištem, ova zemlja nudi gotovo sve što kupci mogu da požele od ulaganja u drugu nekretninu, piše Travel & Leisure.

Madrid se izdvojio kao jedan od španskih gradova sa najvećom potražnjom, a srednja oglašena cijena nekretnine iznosila je 603.784 evra. Ibica privlači kupce koji žele vrhunski noćni provod, dok je Majorka predstavljena kao mirnija opcija za dugoročan boravak. Tamo vlasnici nekretnina prednost daju kvalitetu boravka, a ne intenzivnoj sezonskoj zabavi.

Izvor: Jon Chica/Shutterstock

"Vodeća tržišta imaju rijetku kombinaciju povoljne klime, luksuzne infrastrukture, bezbjednosti i uslova vlasništva, zbog čega je ovaj kontinent i dalje privlačan kupcima koji nekretninu biraju prema željenom načinu života", izjavila je Patrisija Kasaburi, izvršna direktorka kompanije Global Citizen Solutions.

Odmah iza Španije, na drugom mjestu našao se Algarve u Portugalu. Ovaj region se nalazi na krajnjem jugu zemlje i poznat je po surovim krečnjačkim liticama, ribarskim selima i plažama sa zlatnim pijeskom. Algarve je zabilježio najveći rast vrijednosti nekretnina među svim tržištima sa liste, čak 17,7 odsto. Region je dobio visoke ocjene i zbog bezbjednosti i velikog broja sunčanih dana.

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Njegovu popularnost potvrđuje i podatak da je tokom 2023. godine gotovo 30 odsto svih nekretnina koje su u Portugalu kupili strani državljani sa prebivalištem van te zemlje bilo upravo u Algarveu.

"Za kupca čije je glavno pitanje gdje se prinos, klima i uslovi vlasništva najefikasnije poklapaju, teško je pronaći argument protiv Algarvea", navela je kompanija u izvještaju.

Francuska je zauzela treće mjesto, a Francuska rivijera dobila je maksimalnu ocjenu za luksuznu infrastrukturu. Prema podacima kompanije, ovu destinaciju godišnje posjeti više od 70 miliona putnika avionskim saobraćajem, što ukazuje na "dubinu infrastrukture za čiji su razvoj potrebne generacije".

Izvor: lenisecalleja.photography/Shutterstock

Francuska je zauzela šesto mjesto po kvalitetu života. Među ostalim faktorima uzeti su u obzir visoke početne cijene nekretnina, umjeren rast njihove vrijednosti od oko jedan odsto i značajno poresko opterećenje.

Italijansko jezero Komo i Kosta Smeralda na Sardiniji našli su se na četvrtom mjestu. Cijene luksuznih nekretnina u Italiji počinju od približno 10.764 dolara po kvadratnom metru, što je, kako se navodi u izvještaju, manje od trećine početne cijene u Monaku.

Izvor: Mikadun/Shutterstock

Jezero Komo privlači kupce koji žele prelijep pogled na jezero i mirniji, rezidencijalni način života, dok je Kosta Smeralda namijenjena onima koji traže življu društvenu scenu na Mediteranu.

Izvor: Vadym Lavra/Shutterstock

"Zajedno pružaju Italiji dvije različite vrste životnog stila, što može da ponudi veoma malo tržišta", navodi se u izveštaju.

Jedina zemlja van Evrope među prvih pet bio je Japan. Tamo zimsko odmaralište Niseko nudi spoj skijanja svjetske klase i bogate istorije.

Sjedinjene Američke Države zauzele su šesto mjesto zahvaljujući snažnim tržištima nekretnina u Aspenu u Koloradu, Palm Biču na Floridi i Hemptonima u saveznoj državi Njujork. Listu deset najboljih zaokružile su Novi Zeland, Austrija, Grčka i Švajcarska.

Prilikom sastavljanja liste analizirana su poznata tržišta kuća za odmor u 20 zemalja širom svijeta. Destinacije su ocjenjivane na osnovu isplativosti ulaganja i uslova vlasništva, kvaliteta života i privlačnosti, kao i saobraćajne dostupnosti.

(MONDO)